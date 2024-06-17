消委會｜貓狗寄養住宿費可差4倍收費欠透明　部分商戶無獲漁護署發牌

養有毛孩的家庭若要外遊，部分主人會光顧坊間的寵物寄養所。除傳統貓狗酒店外，近年亦興起不少家庭寄宿服務，消費者委員會表示，部分或未獲漁農自然護理署(漁護署)發出的動物寄養所牌照，服務或屬業餘性質，其運作模式亦有機會構成業務經營，其提供的服務合法性可能存疑。目前漁護署網站的「持牌動物寄養所名單」的表列與否屬自願參與性質，同時未必涵蓋所有持牌動物寄養所，消費者委員會倡議漁護署探討將名單改為強制性，讓消費者能獲充分資訊，知所選擇。 消委會調查18 間持牌寄養所，僅 6 間有透過線上方式主動提供完整價目表，其中 1 間在回覆消委會的問卷時亦只提供一小部分資料，收費透明度極低。消費者作預算時也要留意除收費懸殊外，是否有不同收費準則和各項附加費，如沖涼費、餵藥費或陪診費等。例如以一隻 16 公斤的狗，收費可相差 1 倍，消委會建議消費者在選擇寄養所時，務必查詢收費細項及條款，並貨比三家

倡漁護署考慮將獲發牌動物寄養所 消委會表示，根據《公眾衛生（動物）（寄養所）規例（第 139I 章）》（《規例》），任何人如經營為動物提供食物及住宿的業務，以換取該等動物的擁有人或控制人支付費用或其他金錢代價，即屬經營動物寄養所，須先申領由漁護署發出的動物寄養所牌照。《規例》下的經營守則列明，持牌寄養所的樓宇必須與其他用途的樓宇分隔，除作寄養用途外，不得作其他用途，因此部分家庭寄宿服務的合法性或存疑。無牌經營的動物寄養所或未能通過由漁護署所訂定有關衞生、圍封物及設施等的標準及建議，消費者光顧此等不合法處所有可能對寵物構成安全風險。漁護署網站列載的「持牌動物寄養所名單」，惟該名單目前只屬自願參與性質，即使消費者所搜尋的寄養所不在名單上，亦不代表該處所為無牌經營，要再進一步查詢，但過程或較繁瑣費時，消委會建議漁護署可適時考慮將所有已獲發牌的動物寄養所資料強制列出，方便寵物主人獲得更全面的資訊，加強對寵物的保障。

僅 6 間有透過線上方式主動提供價目表。(網上圖片)

僅 6 間有透過線上方式主動提供價目表 消委會從漁護署的持牌名單中分別在港九新界各選出 3 間貓酒店及 3 間狗酒店，合共 18 間作調查對象，只有 6 間有根據房型或寵物體重透過線上方式主動提供價目表，當中 5 間於官方網站上列明價目資訊，出。另有 1 間雖然在其網頁有列出價目表，惟表示已長時間沒有更新，該價目表已不適用，消委會認為相關做法容易令消費者有所混淆，或引致不必要的爭議；有 7 間則在網頁上提供連接至即時通訊軟件的按鈕或相關聯絡方式，消費者需向職員索取報價，當中 1 回覆問卷時只提沒有提供完整價目表，整體資訊透明度極低；有 4 間則沒有設官網或於線上提供價目表，消委會建議商戶應公開收費詳情，讓消費者在物色服務時能貨比三家，減省四處查詢的麻煩。

貓犬寄宿費可差近 4 倍 9 間貓酒店主要是按入住房舍的面積大小來收費，以 1 隻貓寄宿 7 天來計算，所需費用由1,050 元至4,900元，相差近 4 倍。狗酒店則多按犬隻體重或大小收費，以 1 隻狗寄宿 7 天來計算，所需費用由1,200元至5,600元，差距同樣近 4 倍。但不同狗酒店對犬隻的體型定義可能不同，例如一隻重約 16 公斤的狗在 2 間酒店的價目表中，分別被視作中型犬或大型犬，前者每天寄宿費為350元，後者則需700元，若以寄宿 7 天來計，兩者相差可達2,450元。

3 間強制入住時收費沖涼 應留意額外費用。(網上圖片)

3 間強制入住時收費沖涼 應留意額外費用 消委會建議消費者亦應留意是否需要繳付其他附加費，例如沖涼費、餵藥或營養補充品的費用等，部分商戶亦會在旺季期間收取額外費用。有 3 間狗酒店均強制要求寵物於入住當天接受沖涼服務。若主人安排多於 1 隻寵物同時入住同一房舍，不同寄養所的處理亦有不同。其中 3 間貓酒店表示若房型容許則毋須額外收費，但亦有部分會就每隻額外入住的寵物收取每晚$50 的附加費。狗酒店方面，有 1 間需要每晚額外收取$250，相當於其標準房間費用近 7 成。各間寵物酒店均要求入住同一房舍的貓或狗必須來自同一主人或家庭，以減低陌生寵物之間發生衝突的風險。全部寵物酒店亦要求主人預繳費用以確認留位，惟相關政策不一，由最低的500元至全期寄宿費用不等。