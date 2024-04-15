消委會｜超市貨品價格急漲食品加價最多　 朱古力總平均售價升23.7%

本港 2023 年進入「疫後復常」階段，部分超市貨品價格升幅放緩甚至回落。不過，部分貨品因為不同原因而供應緊張，導致價格繼續攀升。消委會公布2023年度超市價格調查，發現示一籃子共300項貨品的總平均售價較2022年升1.9%，當中以食品加價最多，其中朱古力因可可豆失收導致價格急漲，總平均售價升值23.7%。消委會提醒超市集團要繼續秉持社會責任和競爭力，小心衡量加價的必要性和幅度。 是次消委會調查的300項貨品中，有156項同時涵蓋於去年發表、包含2021及2022年貨品價格的調查報告內，當中有55項貨品的平均售價連續第二年上升。

升幅最大的首五位均與食品有關 消委會調查顯示，以三間大型連鎖超市（AEON、百佳和惠康）的掃描數據計算貨品的平均售價，結果顯示一籃子共300項貨品的總平均售價，較 2022 年升 1.9%，升幅較前一年的2.1%略為收窄，亦較同期的綜合消費物價指數的升幅2.1%稍低。而在研究的貨品中，有超過半數（162 項）加價，在54組貨品中，有35組的總平均售價上升，其中三個貨品組別的總平均售價均錄得雙位數升幅，包括「朱古力／糖果」（23.7%）、「餅乾」（11.7%）及「雞蛋」（10.6%）。 去年13大類貨品的總平均售價，升幅最大的首五位均與食品有關，首位為「糖餅／小食」類別（9.9%），緊隨其後的分別為「嬰兒食品／奶粉／尿片」（5.4%）、「麵包／蛋糕／麵包醬」（4.1%）、「奶類食品／雞蛋／豆腐」（3.4%），以及「即沖飲品」（2.4%）。 可可豆失收致朱古力價格急漲 升幅最大的「糖餅／小食」大類中的六組貨品，有五組的價格均較前一年上升，當中以「朱古力／糖果」組別的上升幅度最顯著，總平均售價較2022年上升23.7%，原因是部分可可豆失收，價格飆升，令朱古力售價上漲。類別中有四款貨品錄得雙位數升幅，由12.2%至38.3%，其中兩款的增幅更逾三成。

麵包蛋糕均錄加幅 同屬「糖餅／小食」大類的「餅乾」組別，總平均售價亦上升 11.7%，是54組貨品中升幅第二高的組別，當中九款貨品的平均售價上升4.8%至22.7%不等。去年新增的「醃製小食」組別則較前一年平均上升 6.4%，當中15款魚肉腸（7.8%）、一款無核西梅（7.2%）及一款沙爹牛肉片（7.2%）的升幅較大。至於「包裝蛋糕」（6.7%）及「包裝麵包」（4.5%）組別升幅較明顯，當中一款朱古力批在去年上升 9.2%，一款方包則上升 8.6%。「雪糕」組別的總平均售價上升得較明顯（4.8%），有四款雪糕產品的升幅介乎 5.4%至 15.8%。 雞蛋總平均售價去年大幅上升10% 「奶類食品／雞蛋／豆腐」類的總平均售價升幅於去年未算太顯著（3.4%），但因日本、美國等地先後爆發禽流感，令去年本港的雞蛋供應一度緊張，導致「雞蛋」組別的總平均售價在去年大幅上升10.6%。五款雞蛋中有四款的平均售價均上升，當中 3 款分別來自日本及澳洲的雞蛋，升幅更達 15%至 16.7%。 食米、罐頭價格去年錄得下跌 隨著疫情過去，2023年「糧油食品」大類逆轉前一年的升勢，去年的總平均售價微跌0.3%，其中在疫情時出現過搶購潮的「食米」，總平均售價由前一年上升1.3%，到去年下跌2.6%；「罐頭食品」大類的總平均售價過去一年同樣由升轉跌，由前一年上升4.6%變為去年下跌 0.7%，「罐頭湯／蔬菜」及「罐頭魚」總平均售價分別下跌1.5%及1.3%。「酒類飲品」連續第 2 年成為總平均售價跌幅最大的貨品類別（-1.3%），其中「葡萄酒」總平均售價於去年再跌 1.9%，至於「啤酒」組別的總平均售價則上升 1.7%。