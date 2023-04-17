消委會｜超市貨品去年加價2.1%　糧油食品排首位　罐頭較疫前貴逾三成

消委會公布去年超市貨品價格調查，3間大型連鎖超市共260種貨品的總平均售價，較前年上升2.1%，高於同期綜合消費物價指數(CPI)的升幅1.9%，亦是自2013年以來錄得的最大升幅，近七成貨品(175項)加價，升幅最高的貨品組別首3位分別為「牛油」（15.4%）、「茶包」（11.7%）及「芝士」（10.2%）。「食油」組別的價格升幅雖然排第4位，但總平均售價連續3年上升，去年升幅逾一成（10.1%）。另外，消委會亦採用了「網上價格一覽通」收錄的網上超市貨品售價，比較15組共80項貨品於疫情前後的平均售價，結果多類罐頭食品的總平均售價於疫情前後的3年間上升逾三成。

一款 食油加價逾二成

消委會指，「柴米油鹽醬醋茶」是每個家庭的生活必需品，惟調查發現市民購買糧油雜貨等生活必需品成本增加，於去年13大類貨品當中，「糧油食品」、「雜糧/調味」及「罐頭食品」的總平均售價升幅最高，分別為5.4%、4.8%及4.6%。在升幅最高的「糧油食品」大類中，「食油」繼2020年和2021年分別上升1.9%及2.6%後，在去年更上升10.1%，組別內的7款食油的平均售價均有上升，由5.2%至21.6%不等，當中升幅明顯的是百得利清淡橄欖油(#80，升21.6%，售63.2元)、獅球嘜純正粟米油 900毫升x4(#83，升13.7%，售112.1元)及獅球嘜初搾橄欖葵花籽3公斤(#84，12.8%，售119.1元)。

至於「食米」組別，總平均售價在2022年上升1.3%，組別內的9款食米中，有三分之二的食米(6款)加價，分別上升由0.1%至15.4%，當中升幅最高為熊井美國珍珠米(#72)。