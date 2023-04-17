消委會｜超市貨品去年加價2.1%　糧油食品排首位　罐頭較疫前貴逾三成

消委會公布去年超市貨品價格調查，3間大型連鎖超市共260種貨品的總平均售價，較前年上升2.1%，高於同期綜合消費物價指數(CPI)的升幅1.9%，亦是自2013年以來錄得的最大升幅，近七成貨品(175項)加價，升幅最高的貨品組別首3位分別為「牛油」（15.4%）、「茶包」（11.7%）及「芝士」（10.2%）。「食油」組別的價格升幅雖然排第4位，但總平均售價連續3年上升，去年升幅逾一成（10.1%）。另外，消委會亦採用了「網上價格一覽通」收錄的網上超市貨品售價，比較15組共80項貨品於疫情前後的平均售價，結果多類罐頭食品的總平均售價於疫情前後的3年間上升逾三成。
一款食油加價逾二成
消委會指，「柴米油鹽醬醋茶」是每個家庭的生活必需品，惟調查發現市民購買糧油雜貨等生活必需品成本增加，於去年13大類貨品當中，「糧油食品」、「雜糧/調味」及「罐頭食品」的總平均售價升幅最高，分別為5.4%、4.8%及4.6%。在升幅最高的「糧油食品」大類中，「食油」繼2020年和2021年分別上升1.9%及2.6%後，在去年更上升10.1%，組別內的7款食油的平均售價均有上升，由5.2%至21.6%不等，當中升幅明顯的是百得利清淡橄欖油(#80，升21.6%，售63.2元)、獅球嘜純正粟米油 900毫升x4(#83，升13.7%，售112.1元)及獅球嘜初搾橄欖葵花籽3公斤(#84，12.8%，售119.1元)。
至於「食米」組別，總平均售價在2022年上升1.3%，組別內的9款食米中，有三分之二的食米(6款)加價，分別上升由0.1%至15.4%，當中升幅最高為熊井美國珍珠米(#72)。
升幅排第2的「雜糧/調味」大類，在2022年的升幅(4.8%)僅次於「糧油食品」，該類別下的5組貨品的總平均售價亦全部上升，加幅為2.9%至6.2%，升幅最高的2組貨品分別為「穀類早餐」及「沙律醬/意粉醬」，均上升6.2%。其中「穀類早餐」組別的全部5款貨品的平均售價在去年齊升，由3.2%至10.9%，當中桂格即食燕麥片(袋裝)800克(#91)的升幅逾一成，售19.1元。
4款罐頭食品加價逾一成
升幅排第3的「罐頭食品」大類(4.6%)下的4組貨品的總平均售價，去年上升1.8%至8.7%，其中升幅較大的3組貨品分別為「罐頭蔬菜/水果」(8.7%）、「罐頭魚」（7.2%）和「罐頭湯」（5.9%），該3組共12款貨品的平均售價全部上升。而該類別下共有4款貨品的升幅逾一成（11.2%至17.4%），分別為鷹金錢豆豉鯪魚184克(升11.2%，售24.2元)、葡國老人牌辣汁沙甸魚125克(升13.1%、售19元)、皇滋味減鹽火腿午餐肉340克(升13.8%，售35.7元)，以及S&W原粒粟米410克(升17.4%，售8.4元)。
消委會指，調查結果反映市民購買糧油雜貨等生活必需品成本增加，呼籲超市集團在社會復常初期共同承擔社會責任，盡量控制必需品價格，消費者亦應貨比三家。