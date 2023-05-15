消委會｜通渠花費可差逾50倍　混合清潔劑使用可釋毒甚或爆炸

家中喉管淤塞，不少人都會先嘗試購買通渠水自行處理。但假如選擇了不合適產品或使用不當，除了可能損壞喉管，嚴重更會令使用者受傷。消委會在今年3月，從不同零售店搜集了17款較常見的通渠劑樣本，每款售價介乎約10元至79.9元。當中6款為液體；6款為粉狀、顆粒狀或條狀；3款為啫喱狀；2款為泡沫。假設要疏通中等程度淤塞的喉管，按照樣本包裝的標示使用方法，每次使用需花費約元1.5到79.9元，相差逾50倍。
強酸腐蝕性極高 建議由專業人士使用
事實上，洗手盆或浴室的去水喉淤塞，通常是由毛髮造成。有11款樣本標示為含有過碳酸鈉(sodium percarbonate)或次氯酸鈉(sodium hypochlorite)等氧化劑，一般能有效分解毛髮中的蛋白質成分。另外，有1款樣本標示含有強酸(俗稱鏹水)成分，此類通渠劑通常含濃硫酸(concentrated sulphuric acid)，可以輕易分解及腐蝕廁紙、布等纖維類有機化合物。由於強酸的腐蝕性極高，處理不當會引起激烈化學反應，一般只建議由專業人士使用。惟消費者應留意產品的適用範圍，是次調查的樣本中，有5款標明並不適用於座廁。
混合使用可釋毒甚或爆炸
而通渠劑若處理不當，可能會對使用者或喉管構成風險。其中含強鹼或強酸性的通渠劑都具有強烈腐蝕性，若濺射到皮膚等外露部位，可以造成嚴重化學灼傷。此外通渠劑被水分稀釋或分解淤塞物時會產生高溫，會令水分變得沸騰，有機會令通渠劑從排水口濺出，或揮發出帶腐蝕性的蒸氣，灼傷皮膚表面或呼吸道。另外，使用通渠劑時所產生的熱力，有可能超過喉管可以承受的負荷，導致物料軟化及變形，而喉管間的接駁位置，或軟膠部分特別容易受影響，情況嚴重更可引致漏水。若喉管為金屬物料，消費者切勿使用含強鹼或強酸性的通渠劑，以免喉管被蝕穿。
除此以外，消費者亦絕不應該把通渠劑，或清潔劑混合使用，否則可能產生有毒氣體，情況嚴重更可能引致爆炸。另外部分通渠劑的成分與其他化學物品(例如漂白水)接觸時，或會釋出有毒氣體(例如氯氣)，多年前曾有外國案例混合使用不同牌子的通渠劑而不幸造成死傷。
另一方面，將通渠劑倒入排水管時，有可能令洗面盆、鋅盆及座廁表面物料遭腐蝕。是次調查的樣本中，有13款在標籤上有列明，不可用於特定金屬(例如鋁、黃銅)、橡膠或搪瓷等物料，否則可能留下難以消除的斑痕，消費者應留意使用指引。