消委會｜通渠花費可差逾50倍　混合清潔劑使用可釋毒甚或爆炸

家中喉管淤塞，不少人都會先嘗試購買通渠水自行處理。但假如選擇了不合適產品或使用不當，除了可能損壞喉管，嚴重更會令使用者受傷。消委會在今年3月，從不同零售店搜集了17款較常見的通渠劑樣本，每款售價介乎約10元至79.9元。當中6款為液體；6款為粉狀、顆粒狀或條狀；3款為啫喱狀；2款為泡沫。假設要疏通中等程度淤塞的喉管，按照樣本包裝的標示使用方法，每次使用需花費約元1.5到79.9元，相差逾50倍。

強酸腐蝕性極高 建議由專業人士使用

事實上，洗手盆或浴室的去水喉淤塞，通常是由毛髮造成。有11款樣本標示為含有過碳酸鈉(sodium percarbonate)或次氯酸鈉(sodium hypochlorite)等氧化劑，一般能有效分解毛髮中的蛋白質成分。另外，有1款樣本標示含有強酸(俗稱鏹水)成分，此類通渠劑通常含濃硫酸(concentrated sulphuric acid)，可以輕易分解及腐蝕廁紙、布等纖維類有機化合物。由於強酸的腐蝕性極高，處理不當會引起激烈化學反應，一般只建議由專業人士使用。惟消費者應留意產品的適用範圍，是次調查的樣本中，有5款標明並不適用於座廁。