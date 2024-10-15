消委會｜逾九成超市貨品「縮水式通脹」　一款夾心餅減重反加價26%

通脹是關乎民生的重要課題。消委會檢視62件在過去3年半，在容量或重量上有變動的超市貨品，發現當中逾九成出現「縮水式通脹」，意思是在價格維持下，貨品的容量或重量有所減少，減幅最高達到三成，有3款貨品，包括2款餅乾及1款貓糧，在不足3年內更「減磅」2次。若以貨品的平均每單位建議零售價計算，近四成獲廠商提供建議零售價的貨品「變相加價」幅度逾10%，升幅最高的更達到26.2%。

今次消委會檢視的62件貨品，包括43年食品、17件日用品及2件寵物食品。結果發現62件有相關變動的貨品中，逾九成(58件)均有減量，當中25件減少10%或以上，減幅最大30%為一款粟米片，重量由250克減至175克；其次為一款罐裝熱狗腸，重量由250克變為200克，減幅為20%；排行第3的一款按摩膏的重量則由156克減至125克，減幅為19.9%。

「夾心餅」減重加價達26.2%

按貨品類別劃分，容量或重量有所減少的最普遍為糖果、餅乾及零食(24件)，減幅由2.3%至17.5%。一款「麥維他 Club 朱古力夾心橙餅」變動前重量為「8件裝176克」售33.5元，變動後「7件裝154克」售37元，即重量減少但建議零售價不減反加，每10克售價升幅約26.2%。其次是「美國雅兒高效除紋按摩膏」，其重量由156克減至125克，建議零售價卻維持在228元，每10克售價升幅約24.8%。

然而，亦有4款貨品的容量或重量有所增加，分別為「森永牛奶朱古力」、「特別好紅腰豆」、「舒特膚嬰兒潤膚乳液(有機金盞花)」，以及「威露士泡沫殺菌潔手液(健康清香)，增幅介乎0.3%至11.9%。