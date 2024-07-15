消委會｜逾九成頭髮造型用品檢出有害物質　Ida Faddy等4髮泥驗出毒性物或影響性能力(有片)

消委會測試50 款頭髮造型用品，逾 9 成樣本檢出有害物質。(林靄怡攝)

消委會測試市面上50款頭髮造型用品，發現超過9成樣本驗出有害物質，其中一款噴霧定型樣本揮發性有機化合物(VOC)超出法例規定；3款髮蠟及1款髮泥，驗出歐盟禁用、會引致生殖毒性的香料致敏物質「鈴蘭醛」；3款髮蠟驗出歐盟禁用防腐劑「甲基異噻唑啉酮」(MIT）；1款髮蠟樣本驗出的防腐劑，對「羥基苯甲酸菌」(parabens）濃度超出內地及歐盟的要求等。 消委會測試的50 款頭髮造型用品樣本，每件價錢由30元至650元，當中包括 14 款壓縮氣罐裝噴髮膠(定型噴霧)、9 款非壓縮型噴髮膠/造型護理噴霧、10 款定型啫喱/泡沫/髮乳類產品、10 款髮蠟和 7 款髮泥。測試按樣本的類型及其主要成分進行，以檢視當中是否含相關的有害物質，包括香料致敏物質、污染物多環芳香烴、防腐劑、重金屬和 VOC。

消委會測試的50 款頭髮造型用品樣本，每件價錢由30元至650元。(林靄怡攝)

吸入 VOC 或會令人上癮 亦可能致癌 消委會指，噴霧定型產品「TRESemme極致亮澤定型噴霧」檢出揮發性有機化合物VOC，含量達77%，超出本港法例規定限值55%。另外有兩款亦達到最高限值，吸入VOC可能會令部分人上癮，甚至抑制中樞神經系統，亦可能致癌，並會造成空氣污染，消委會已轉交環保署跟進。

鈴蘭醛影響生育能力 MIT 或影響生殖系統 消委會指，4款樣本檢出禁用的香料鈴蘭醛，包括Ida Faddy的輕爽乳霜髮蠟、SHHH的「OMG 3.5 Texturizing Wax」及「OMG 7.0 Volumzing Clay」、「Deuxe的中度質感造型軟髮蠟」。消委會指出，鈴蘭醛屬第 1B 類生殖毒性物質，在動物實驗中，對成年動物性功能及生育能力造成影響，亦會對下一代造成發育系統毒性，亦有研究指可能會影響內分泌系統功能。 此外，3款髮蠟驗出歐盟禁用防腐劑「甲基異噻唑啉酮」(MIT)，包括「Deuxer中度質感造型軟髮蠟」、SHHH的「OMG 3.5 Texturizing Wax」及「江獸髮蠟Gonzo」；1款髮蠟樣本驗出的防腐劑，對「羥基苯甲酸菌」(parabens)濃度超出內地及歐盟的要求，長期接觸可能會影響生殖系統。