消委會｜逾八成沖洗式髮膜存致敏風險　4款含禁用香料恐損皮膚

市面上一些髮膜產品都標榜添加了不同的修護成分，或強調成分天然，只要敷在濕上然後沖洗，用家就能擁有一頭亮麗秀髮。惟消委會檢測50款沖洗式髮膜，發現當中逾八成(42款)樣本檢出香料致敏物質，隨時愈用愈頭痕，其中逾半(27款)檢出3至9種香料致敏物質、11款檢出的香料致敏物質總量較高，更有4款檢出歐盟禁用的香料致敏物質，隨時護髮不成反損皮膚。消委會敦促生產商提升標籤資料透明度，包括列出所有防腐劑、香料，或可能引致過敏的成分，讓消費者知所選擇。

消委會今次檢測的50款沖洗式髮膜樣本，每支或每罐售價由約14元至680元不等，當中總評取得5分的有13款樣本，售價由64元至680元不等，證明市面上有不少價廉物美之選，取得5分的64元樣本為「日本山茶籽油護髮」，聲稱產地來自馬來西亞。

「澳寶」樣本檢出禁用 致敏物新羚蘭 醛

4款被檢出禁用香料致敏物質的樣本中， 「澳寶」檢出高致敏性的致敏物新羚蘭醛HICC，這是內地和歐盟禁用於化妝品的香料物質，含量為0.009%。HICC是國際間較多消費者投訴的香料物質之一，歐盟已禁止在化妝品中使用，內地國家藥監局亦已列為禁用成分。而「KOSEJeL’aime」、「TSUBAKI」和「THANN」檢出微量致敏物BMHCA，含量介乎0.0012%至0.0047%，均未能符合歐盟最新規定。

至於27款檢出3種或以上香料致敏物質的樣本中，有8款更檢出6至9種香料致敏物質，若以檢出濃度超過0.01%的香料致敏物質而言，「CHRISTOPHE ROBIN」、「ORIBE」、「john masters organic」、「OUAI」、「阿原」、「JimmBENNY」和「JOSERISTINE」都檢出3至4種含量較高的香料致敏物。

「amika」樣本檢出 可致敏防腐劑 超標

另外，消委會發現，有5款樣本檢出可致敏防腐劑CMIT/MIT，其中產品「amika」檢出的CMIT/MIT混合物總量為0.00315%(31.5ppm)，超出內地和歐盟標準上限1.1倍，儘管樣本包裝標有成分列表，但卻沒有標示相關防腐劑成分。