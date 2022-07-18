消委會｜逾半售護膚品網店資訊透明度低　產品欠成分列表及使用方法等

疫情下不少消費者轉至網上購買護膚品，惟消委會就不同護膚品品牌官方網店及綜合性護膚品購物網所列的產品資料進行調查，發現逾半網店列載的產品重要資訊透明度嚴重不足，並無列明產品成分列表、使用方法或有效期等。消委會呼籲市民於網店選購護膚品時應保持理性，勿因各種推廣優惠而衝動消費，當中皮膚較易出現問題的消費者，應避免在未清楚產品詳細成分的情況下選購未曾用過的護膚品。

消委會檢視的58個網店，包括46個品牌官方網店和12個綜合購物網，涵蓋近240款面部護理產品/套裝當中不乏不同品牌的「皇牌熱賣」產品，種類包括消費者經常使用的爽膚水、潔面乳、精華、面霜、眼部護理和面膜等，產品售價由78元至6,000元不等，結果發現逾半網店(26個品牌官方網店和6個綜合購物網)沒有提供產品的詳細成分列表，有網店只說明產品的重要或有效成分，或只列明不含某些成分，惟列出的資料有欠詳盡。

然而，消委會調查中亦有10個品牌網店提供了各調查樣本的成分列表，成分資料清晰及詳盡，認為做法值得其他品牌效法。該10個品牌包括Aesop、Caudalie、CHANTECAILLE、Clé de peau BEAUTE、Dermalogica、GUERLAIN、john masters organics、lavera、Malin+Goetz及Sisley等。

網店逾兩成 品牌無說明產品適用膚質

消委會強調，知悉產品的適用膚質是消費者選購面部護膚品時基本和重要的產品資訊，尤其是油性或敏感皮膚，須多加留意產品是否適合相關膚質使用，以免使用產品後令問題惡化，甚至衍生其他皮膚問題。但調查顯示，官方網店中超過兩成(10個品牌)完全沒有說明各調查樣本的適用膚質；而綜合購物網中，亦只有1個網站有逐一說明各調查樣本的適用膚質；另外，在58個調查的網店中，僅有1個綜合購物網有列明個別產品的有效期，其餘網店均沒有提供相關資料。

部分購物網無提供 曬傷警示

消委會補充，產品的使用方法、步驟、使用頻密程度，以及是否需配合其他護膚品使用等注意事項，都是確保消費者可以安全使用產品的重要資訊，惟部分網店卻未有提供這些重要資料。例如調查中有樣本的包裝具有曬傷警示，說明產品含α羥基酸(alpha hydroxy acid，簡稱AHA)成分，或會增加用家曬傷的機會，故建議使用產品期間及之後若干時間，需使用防曬產品，並減少曝曬。惟其相關官方網店，以及3間有供應該產品的綜合購物網均沒有在其網頁上提出有關警示；另有1款煥膚套裝的官方網店及部分綜合購物網沒有詳細說明相關產品的使用步驟和用法。

綜合上述例子，消委會促請相關網店在網頁上及產品包裝上詳細列出產品的使用方法和注意事項，確保消費者能正確及安全使用。