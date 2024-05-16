消委會｜逾半幼嬰衫藏纏頸割傷風險 新衣應先洗後穿

照顧嬰幼兒需要留意很多細節，而每穿著貼近皮膚的衣物，除了質料是否舒適外，配件、化學成分等安全風險亦不容忽視。消費者委員會測試了30款常見品牌的嬰幼兒衣物，結果發現當中11款樣本在拉力測試中有啪鈕或鈕扣脫落，若被嬰幼兒誤吞有機會導致窒息；有5款樣本的綁帶設計不符合歐洲標準要求，可能有纏頸的風險；1款樣本的游離甲醛釋出量超出內地標準規範上限逾一半，或會剌激嬰幼兒皮膚，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎；1款樣本的酸鹼值偏高，穿着時有機會使嬰幼兒皮膚痕癢不適。 消委會分別從嬰幼兒服裝店、連鎖服裝店及百貨公司等，購入30款聲稱適合2歲或以下嬰幼兒穿著的衣物，分別有連身衣、包臀衣、以及俗稱「和尚 袍」或「蝴蝶衣」的襟衣，平均每件售價由22元至419元不等。測試包括機械物理性能、化學檢測及耐用程度，其中4款的總評分達最高的5星，包括139元（2件）的樣本，在各項品質指標上均表現出色，反映產品質素與價格不一定成正比。 11 款拉力測試下啪鈕脫落誤吞或致窒息 嬰幼兒喜歡啃咬或拉扯物件，其中一項測試是評估樣本上的鈕扣與裝飾物等附件的抗拉強度，以免附件脫落而產生細小部件讓嬰幼兒有機會誤放入耳、鼻或口中，造成阻塞或阻礙呼吸而引致窒息。測試對衣物樣本的各個部件施以90牛頓的拉力並維持10秒，結果有11款樣本均出現啪鈕或鈕扣脫落而產生小部件，未能符合歐洲玩具安全標準EN71-11的要求，其中4款有啪鈕或鈕扣更在小於70牛頓的拉力下已經脫落。此外，有3款樣本脫落的啪鈕產生尖銳角，構成刮傷嬰幼兒皮膚的風險。

全部「和尚袍」或「蝴蝶衣」樣本綁帶設計不符標準 消委會發現，有5款俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣樣本，全部上胸位置均附有綁帶或繩帶，不符合歐洲標準的要 求，其中1款位於胸部與腰部之間的繩帶長度達到20厘米，亦超出標準上限6厘米；2款樣本的繩帶末端沒有防止被磨損及散開的設計，露出鬆散紗線，若嬰幼兒的手指被線緊纏，嚴重者有機會影響手指部位的血液循環。根據歐洲有關童裝繩索和拉帶的安全標準 EN14682，適合7歲以下幼兒穿着的衣物於其頭部、頸部及上胸部區域不應有任何功能性帶或繩帶。 1 款游離甲醛檢出量超標 1 款酸鹼值偏高 衣物在加工過程中可能會使用化學添加劑，有些是為了色彩效果，有些即用作防污、防水或防皺。然而，當中殘留或釋出的有害化學物質，可能令皮膚比較幼嫩的嬰幼兒產生過敏反應。消委會發現，售價79元的ROYBEE的衣物檢出的游離甲醛量達32.3mg/kg，超出內地規範就嬰幼兒紡織品所設的規定上限逾一半，穿著者的皮膚或會受到刺激，情況嚴重更可能導致過敏性接觸性皮膚炎。此外，若衣物布料的酸鹼值過高（偏鹼）或過低（偏酸），也會刺激皮膚，嬰幼兒穿著後皮膚或會痕癢，售價$43(2件)思詩樂的Gauze Long Undershirt的酸鹼值達到8.5，超出內地規範的酸鹼值容許範圍（4.0至7.5）。 消委會過去的測試曾顯示衣物在清洗一次後，檢出的甲醛量會較洗濯前明顯減低，酸鹼值亦會回復至標準容許範圍內，因此消委會提醒家長緊記在任何情況下都應將新購買的衣物先清洗，才讓嬰幼兒穿著。