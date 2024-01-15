消委會｜逾半數唇膏樣本含礦物油物質會在肝脾積累　並有可致敏物質

唇膏是不少愛美人士必備的化妝品。消費者委員會測試了市面上30款受歡迎品牌的唇膏、唇釉或液體唇膏，發現80%成樣本（24款）檢出可能積累於人體的礦物油飽和碳氫化合物（MOSH）混合物及其類似物，長期在肝臟、脾臟等器官積累的影響仍有待研究。 是次測試涵蓋23款傳統支裝唇膏和7款唇釉或液體唇膏，每支售價由65元至505元不等，每克或每毫升售價則由15.5元至130元，相差超過7倍。其中7款樣本檢出短鏈及／或長鏈MOSH及其類似物含量較高，而當中4款樣本檢出的長鏈MOSH及其類似物含量超過10%，未能符合歐洲消費者組織的安全限值建議。此外，另有5款樣本同時檢出微量礦物油芳香碳氫化合物（MOAH）。部分MOAH懷疑具有基因毒性和致癌性，儘管是次樣本檢出的MOAH沒有致癌疑慮，為安全起見，多個海外組織建議避免攝入相關物質。此外，逾半數樣本檢出具潛在致敏風險的重金屬，另有7款檢出香料致敏物。 80%樣本檢出MOSH混合物 MOSH是積累於人體內最多的污染物，使用含有礦物油成分的唇部化妝品可能是其中一個重要的攝入源頭。30款樣本中，24款檢出MOSH及其類似物，總量由1.14%至24%。有海外研究指，若每天使用唇膏，每日經由口服途徑可能攝入57毫克唇膏，而每年可能因而吞下20.8克，相等於5枝的分量。若以是次檢出MOSH及其類似物總量最高的樣本計算，對經常使用該款唇膏樣本的消費者而言，每日由唇膏攝入的MOSH及其類似物，已佔歐盟食物安全局所預計的最高每日膳食攝入量（每公斤體重0.3毫克）的76%（以成人體重60公斤計算）。

MOSH混合物及其類似物可分為不同的鏈長範圍。有動物研究指出，短鏈MOSH（碳分子數量為C25以下）礦物油物質較易積累在動物肝臟，或與肝臟肉芽腫的形成有關連。歐洲化妝品協會建議，唇部護理產品（包括唇膏）中所用的特定礦物油成分所含的碳氫化合物含量不應超過5%。是次測試中有逾70%成樣本（23款）檢出短鏈 MOSH及其類似物，當中有5款含量較高，由 5.1%至17.8%不等，包括「Lancôme」、「CHANEL」、「YSL」、「GIORGIO ARMANI」和「GUCCI」。 另一方面，海外研究資料顯示，長鏈MOSH（碳分子數量由C16至C35）可能會在人體的脂肪組織、淋巴結、脾臟和肝臟等組織積存，而在人體積累相關物質可能與脂肪肉芽腫的形成有關連，長遠對人體的影響仍有待研究。4款樣本檢出的長鏈MOSH 及其類似物含量較高，由11.4%至20.48%不等，包括「MAC」、「OPERA」、「CHANEL」和「GUCCI」未能符合歐洲消費者組織所建議的安全限值（10%），當中2款樣本同時檢出較高含量的短鏈MOSH及其類似物。若以每天使用檢出長鏈MOSH含量最高的樣本（20.48%）計算，1年便可能攝入近4.3 克長鏈MOSH混合物。 另外，有5款樣本檢出另一種礦物油物質MOAH，總量由0.06%至0.96%不等，包括「GIVENCHY」、「REVLON」、「shu uemura」、「YSL」和「GIORGIO ARMANI」。儘管檢出的MOAH沒有致癌性的疑慮，但為安全起見，海外不同消費者組織分別建議唇部產品的MOAH含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品。有6款樣本完全沒有檢出MOSH和MOAH等礦物油物質，包括「DIOR」、「TOM FORD」、「Clé de Peau」、「NARS」、「excel」和「Charlotte Tilbury」。