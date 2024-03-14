消委會｜長者愛用銀行櫃位服務　消委會倡繼續提供「紅簿仔」

銀行服務近年正積極邁向數碼化，根據政府統計處的數字，本港雖然有逾八成的 65 歲或以上長者曾使用互聯網，惟當中只有兩成曾於網上使用理財服務、繳付賬單或進行金融交易。消委會最近透過調查，檢視本港10間有較多實體分行的銀行所提供的基本服務、理財途徑和其他相關措施的長者友善程度，發現10間銀行全部仍會為長者提供「紅簿仔」（存摺）服務，但其中一間只提供予現有客戶。而調查又發現部分長者非常著重安全感，故「紅簿仔」及傳統櫃位服務令他們感覺較實在，該會提倡應繼續提供「紅簿仔」。 消委會邀請了17名介乎65至82歲的「智齡消費教育大使」進行電話訪問，分享自己的日常理財習慣和身邊朋友理財時的經歷和訴求。

10間銀行中僅1間提供「紅簿仔」予現有客 消委會指，10間銀行全部仍會為長者提供「紅簿仔」服務，但其中 一間只提供予現有客戶，新客戶只能選用月結單。以開戶要求最低的港幣儲蓄戶口和綜合理財戶口比較，其餘9間銀行中，有7間只會為開立港幣儲蓄戶口的長者提供存摺服務，只有2間為這兩種戶口的長者客戶提供存摺。長者要留意若遺失存摺，一間銀行表示不提供補領，必須重新開戶；另外 3間則會向長者免費補發存摺，但當中1間戶口號碼會變更；其餘6間則會徵收50元或100元的補領費。 長者客戶即使不獲發存摺，仍可免費申請紙本月結單服務，然而，10間銀行目前都未有提供特大字體的月結單，視力較差的長者或較難閱讀內容。