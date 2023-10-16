消委會｜除甲醛收費差異達5倍　使用光觸媒若光線不足或出現「二次污染」

要締造一個安樂窩，家居裝修心思不能少。然而家居的漆料、黏合劑、密封劑和新添置的家具等，都會令裝修後的單位的室內甲醛濃度上升，因此不少人會在裝修後光顧除甲醛服務。消費者委員會收集了市面上23間提供家居除甲醛及／或裝修後清潔服務公司的資料，發現收費計算方法各有不同，收費差距亦頗大，由1,202至7,000元不等。
除甲醛基本收費1,202至7,000元不等
17間提供除甲醛服務的公司，都是按單位面積及／或家具數量列明總收費，收費由800元起；另有3間公司按每平方呎收費，由每平方呎2至7元不等。此外，有部分公司會先讓消費者選擇除甲醛噴劑的種類或功效，再按單位大小釐定收費水平，有部分公司列明設有最低消費，介乎1,400至3,000元不等。總括而言，不同公司的收費差異頗大，以實用面積601至800平方呎單位為例，各公司的基本收費由最低約1,202至最高7,000元，相差接近5倍。
是次調查的公司較普遍採用「光觸媒」及「無光觸媒」製劑，作為除甲醛劑。現時最廣泛應用的光觸媒材料為二氧化鈦，當有適當和光線照射光觸媒材料時，會產生活性氧化合物，並與吸附於材料表面的空氣污染物產生化學反應，從而將空氣污染物轉化成水和二氧化碳。然而，假如欠缺適當和足夠的光線照射，相關催化劑作用有限，若氧化反應未完成，有機會衍生比原本揮發性有機化合物更為有害的物質，例如被轉化並二次形成為甲醛，亦有可能轉化成刺鼻、刺激眼睛及黏膜、且同樣具致癌性的乙醛。
家居清潔基本收費1,120至7,000元不等
即使不用除甲醛，裝修過後家居通常滿布灰塵，不少消費者會選擇找清潔公司徹底清潔。是次調查中有20間公司提供裝修後清潔服務。收費方面，不同公司分別會按單位面積列明總收費、按每平方呎收費、或按每小時與服務員人數收費。以實用面積601至800平方呎的單位為例，20間公司的基本收費由約1,120至7,000元不等，相差超過5倍。
消委會「貼士」
- 消費者在購買服務時，應向公司索取合約、發票等文件，例如涵蓋的服務項目、基本及額外收費及付款詳情等。如公司有提供服務前的注意事項，消費者宜了解清楚才確認進行服務，以保障自身權益
- 消費者應留意公司所提供的檢測項目是否全面，理想的室內空氣質素並不應只單一評估甲醛的濃度，應同時留意二氧化碳、一氧化碳、臭氧、苯等空氣污染物的濃度
- 在進行除甲醛前，應清空抽屜、儲物櫃或衣櫃內的物品，同時收妥食物、飲料及餐具，方便技術人員噴塗除甲醛劑
- 住客及寵物宜先離開單位，如需逗留在單位內，應佩戴口罩
- 程序完成後，應打開窗戶讓空氣流通數天後才搬入，確保室內空氣質素維持良好水平
- 留意服務是否設有保養期