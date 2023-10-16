消委會｜除甲醛收費差異達5倍　使用光觸媒若光線不足或出現「二次污染」

要締造一個安樂窩，家居裝修心思不能少。然而家居的漆料、黏合劑、密封劑和新添置的家具等，都會令裝修後的單位的室內甲醛濃度上升，因此不少人會在裝修後光顧除甲醛服務。消費者委員會收集了市面上23間提供家居除甲醛及／或裝修後清潔服務公司的資料，發現收費計算方法各有不同，收費差距亦頗大，由1,202至7,000元不等。

除甲醛基本收費 1,202 至 7,000 元不等

17間提供除甲醛服務的公司，都是按單位面積及／或家具數量列明總收費，收費由800元起；另有3間公司按每平方呎收費，由每平方呎2至7元不等。此外，有部分公司會先讓消費者選擇除甲醛噴劑的種類或功效，再按單位大小釐定收費水平，有部分公司列明設有最低消費，介乎1,400至3,000元不等。總括而言，不同公司的收費差異頗大，以實用面積601至800平方呎單位為例，各公司的基本收費由最低約1,202至最高7,000元，相差接近5倍。