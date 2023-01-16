消委會｜隱形牙套缺牙醫跟進欠保障　促政府考慮規管

在技術進步之下，近年新興隱形牙套的矯齒療程，標榜箍牙期間不會影響外觀及方便清潔牙齒。消費者委員會就市面的隱形牙套進行了調查，發現市面的隱形牙套療程並非全由牙醫主理，部份標榜收費便宜的療程，有以遙距方式進行，亦有除牙科檢查由牙醫進行外，箍牙期間並無牙醫跟進。消委會指有關的療程或缺乏對消費者的保障，呼籲政府關注有關運作模式及沒有註冊牙醫跟進的矯齒服務，對消費者的風險，如有需要須考慮規管有關服務。

消委會在去年9月至12月期間，在網上搜尋了6間隱形牙套服務的公司網站，有關網站除了介紹相關品牌的隱形牙套，還提供免費網上評估。顧客回答幾條簡單問題，包括希望改善的牙齒問題及對治療的預期等，部份公司會同時要求顧客上載其口腔照片，作初步評估，之後會以電郵或即時通訊軟件聯絡顧客跟進。

消委會表示，6間牙套公司有4間表示除牙科檢查由本港註冊牙醫進行外，療程期間亦有本港註冊牙醫跟進。不過其中1間指一般提供3至4次的牙醫諮詢服務；另有1間表示會安排本港註冊牙醫進行牙科檢查，但療程期間不設牙醫跟進；餘下1間表示只會提供3D牙齒掃描，但不設牙科檢查（包括X光檢查），療程期間亦只會透過應用程式遙距監察進度，並且不一定有本港註冊牙醫跟進。

有註冊牙醫主理最平約2.4萬

3間由本港註冊牙醫主理療程的公司，表示療程收費須由相關牙醫決定，一般約需24,000至50,000元，視乎個案複雜程度及療程所需時間。而另外3間公司則在查詢時已即時提供報價，1間以遙距式監察的公司表示，不論療程所需的隱形牙套數目，其箍牙療程劃一收費16,000元；另1間提供半自助式箍牙療程表示，其隱形牙套矯齒療程分為2個計劃，計劃一適合牙齒微調個案，療程時間為6個月以下，收費15,000元，而計劃二則適合中度至複雜個案，療程時間為7至12個月，收費19,000元，收費已包括全口腔掃描、X光檢查、磨牙縫及贈送1套固定器；至於最後一間限定牙醫跟進次數的公司提供2個計劃，其一屬「簡單版」，可以矯正前排位置的牙齒，療程約3至9個月，收費16,800元，而另一計劃為「進階版」，可以矯正大牙位置，療程約8至15個月，如在10個月內完成的療程收費23,800元，如需10個月以上療程則收費26,800元。

非經牙醫進行可1.5萬

消委會亦以神秘顧客身分，到訪其中1間公司接受免費諮詢。在到訪後，職員要求先進行登記及填寫問卷，部份內容與牙齒健康狀況有關，然後職員便展示宣稱其公司的成功個案，並強調其套餐價格較低的原因是因為直接由牙套公司提供箍牙療程，而非經由牙醫進行，否則費用最少會超過40,000元，並指療程包括的牙醫服務只限牙科檢查及牙齒掃描。完成簡單諮詢及療程介紹後，該公司表示如欲接受牙科檢查需先付款購買隱形牙套療程，並介紹2個分別收費15,000元（療程6個月以下）及19,000元（療程12個月以下）的計劃。

衞生署表示，消費者在進行箍牙療程前，確保整體口腔健康是非常重要，如有蛀牙、牙髓病及牙周病等必須先處理，同時必須保持牙齒清潔。而箍牙前的檢查應包括詳細檢視牙齒數量及生長狀態、牙槽骨及顎骨之狀況、上下顎骨的相互關係及牙齒與顎骨間之角度等，因此，箍牙前先進行X光檢查是必須環節。

牙醫指缺精確診斷難達到理想效果

牙齒矯正科專科醫生楊日昌表示，箍牙是一個專業的牙科治療，療程中若任何一個環節缺少了牙醫的參與，風險會相應增加。不論採用哪種箍牙方式，由牙醫進行全面檢查十分重要，包括與病人溝通了解清楚箍牙的意欲，另外需檢視病人的臉型、嘴唇位置及笑容，並進行臨床檢查，若沒有檢查便貿然接受箍牙療程，由於沒有精確的診斷，難以制定正確治療計劃，不易達到理想效果，而且遇上牙齒隱患便有機會令病情惡化。而沒有進行X光檢查，不了解牙齒與牙骨的關係，在缺乏這些資料下，有機會將牙齒移動到不適當的位置，甚至離開牙槽骨，可令牙齒和牙肉出現併發症，例如牙齦和牙骨萎縮，甚至牙齒壞死。

消委會呼籲消費者應透過本港註冊牙醫進行及跟進箍牙療程，保障自身利益。又指牙套公司制定之療程，當中或包含應由牙醫提供的專業服務。牙醫負有謹慎責任，須按其專業知識、經驗等確保制定之療程合適及妥善進行，從而保障消費者的最佳利益。如因牙醫的醫療失誤而致消費者受傷或損失，消費者可向牙醫追討賠償，亦可向香港牙醫管理委員會作出投訴。

港不屬醫療儀器

消委會又指，有隱形牙套品牌獲美國FDA認可為醫療儀器，而本港暫時並沒有隱形牙套表列於「醫療儀器行政管理制度」下。衞生署回應消委會表示，本港目前並無特定法例管制醫療儀器的進口和銷售事宜，該署設立了「醫療儀器行政管理制度」，讓醫療儀器製造商或其代表自願向該署申請表列其醫療儀器及報告有關醫療儀器的醫療事件。然而，若牙套屬於客製化（custom-made）醫療儀器，則不屬於表列範圍。因此療程若不涉及註冊牙醫，消費者只可追究牙套公司，而相關追討的訴訟因由以及消費者需要提出的證據會有所不同，在消費者保障角度而言或有不足。

消委會認為箍牙屬專業服務，必須由註冊牙醫進行並監察的醫學治療，但部份牙套公司或中介卻將之包裝成一般商品及服務直接銷售予消費者，讓其自行佩戴，期間卻無註冊牙醫監察箍牙進度或只提供遙距監察，對消費者欠缺保障。故認為政府應留意有關運作模式及沒有註冊牙醫跟進服務對消費者的風險，並研究為消費者提供較全面的保障。如有需要，須考慮規管有關的矯齒服務，同時應加強對消費者的教育，不應因為收費便宜或貪方便，接受由非本港註冊牙醫進行的治療方案及跟進服務，以免出現問題時，可能對牙齒造成永久性傷害，以及難追究責任。