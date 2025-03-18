消委會︱雙人床褥被評「非常硬」 海馬牌擬法律追究　消委會列4點反駁(更新)

消委會昨日（17日）公布14款常見品牌雙人床褥承托力、舒適度及耐用性的檢測結果，當中「海馬牌」（SEA HORSE）的2655元「海馬牌 我們的床褥(OUR)」被評為「非常硬」，在仰臥及側臥的承托表現較同組樣本差，整體承托表現僅獲2.5分。消委會指或因床褥較硬而無法緊貼身軀，以致身體部分位置與床褥間出現較大空隙，未能對該些部位提供足夠的承托。 海馬牌回應《am730》查詢時表示，因市面沒有極硬床褥的標準，消委會不應用軟硬適中的測試標準強加於海馬牌極硬床褥上，認為並不合理，強調海馬牌亦有軟硬適中床褥，批評消委會未有選擇作出測試，並指如有任何誤會，將保留法律追究權利。發言人傍晚補充，海馬牌仍在商討會否作出進一步行動。

消委會：型號較接近採樣要求 消委會回應《am730》查詢指，會方設有嚴謹機制，從不同零售點及網上平台搜羅本港市場最常見的品牌及型號進行產品測試。而在是次雙人床褥測試中，消委會考慮到「中等硬度」及「硬」的型號在本港市場較為普遍及受消費者歡迎，因此挑選了各品牌的相關型號作為測試樣本。 消委會續指，為儘量保持樣本間的一致性，樣本的厚度和尺寸均有要求；去年4月進行市場調查時，參考了相關品牌的各款產品資料及宣傳，當中以《選擇》月刊文中所測試的型號較接近採樣要求，因此納入為是次測試的樣本之一。

未見有標示「硬」或「特硬」 另外，根據生產商網頁的產品廣告聲稱，該床褥樣本的兩面硬度有所不同，一面為「硬」，另一面為「特硬」。然而，由於實驗室進行測試時並無發現樣本有標示「硬」或「特硬」，故此，以帶有柔軟面層「硬」的一面、而非不帶面層「特硬」的另一面進行測試。 消委會強調，測試參考歐洲標準EN1957量度各樣本的硬度，以及進行耐用測試，此標準適用於所有樣本，各樣本均按照相同標準進行測試；另外，測試亦涵蓋樣本的身體承托表現、舒適度及防火性能等多方面，而《選擇》月刊文章亦強調每人的身型、體重、喜好以及對床褥軟硬的感覺都不同，消費者宜親身試睡再按個人需要及睡眠習慣等選擇合適的型號。最後在報告發表前，也提供予生產商參考及作出回應。