消委會｜雪耳黑木耳可養顏補骨膠原？28款食用菌全部含污染物 呢9款最高分

近年不少人注意飲食健康，更有不少女士養生，乾製耳類食用菌包括黑木耳（或稱雲耳）、白背木耳、雪耳等皆為常見食材，前兩者於坊間有「血管清道夫」的稱號，而雪耳則被譽為「平民燕窩」。消費者委員會測試了28款預先包裝乾製耳類食用菌樣本，結果發現，全部樣本均含豐富營養，尤其是膳食纖維，但全部樣本均檢出金屬污染物，逾4成樣本共12款檢出至少1種除害劑，惟對健康風險不大。 價錢由12元至99元不等 消委會從主要零售點搜集了10款黑木耳、9款白背木耳，以及9款雪耳樣本，每包的售價介乎12元至99元不等，而每100克的售價則由7.9元至130.3元。 是次研究檢測了樣本的水溶性及非水溶性纖維含量，以及3種礦物質含量，分別為鈣、鐵和鉀。3種耳類中，黑木耳類的平均鐵質含量最高。鐵質是製造血紅素的主要元素，食用富含鐵的食物有助預防缺鐵性貧血；白背木耳類的平均非水溶性纖維含量最高，適合一般關注腸道健康的消費者；雪耳類則平均水溶性纖維含量最高，適合關注血膽固醇及血糖水平的消費者。

白背木耳膳食纖維平均含量最高 平均膳食纖維總含量最高的類別為白背木耳，以每100克計，含量為70.7克，即煮熟後約一碗，已佔青少年及成人膳食纖維每日建議最少攝取量約30%；而黑木耳和雪耳的平均膳食纖維，每100克計含量分別為58.3克和58.6克。 水溶性纖維含量最高為雪耳類，全部雪耳樣本均達「高」水溶性纖維定義，平均含量為11.1克；白背木耳類的平均含量則為5.6克；平均含量最低的類別是黑木耳類，只有3.4克水溶性纖維，當中更有5款樣本，完全沒有檢出水溶性纖維。 黑木耳鈣質及鐵質平均含量均為最高 鈣質和鐵質含量最高的是黑木耳類。鈣含量以每100克計，平均為443毫克，含量較白背木耳和雪耳類分別高逾3.6倍和10倍。食用10克乾黑木耳，即煮熟後約1碗，平均會攝入44毫克鈣，約為1/6至1/8杯低脂牛奶的鈣含量；鐵含量則含16.2毫克 ，白背木耳和雪耳樣本分別只有4.6毫克和0.2毫克。至於鉀含量，雪耳類樣本的平均含量最高，有2,908毫克，較黑木耳含898毫克和白背木耳類含450毫克，高逾2倍和5倍。 9 款最高分樣本取得5星 根據消委會對28款預先包裝乾製耳類食用菌測試，得出9款總分為5星的乾製耳類食用菌，當中一款為黑木耳樣本，為售價每包98元的綠の聖樣本；七款為白背木耳樣本，分別為售價每包12元的尚品、售價每包14元的安記海味及售價每包32元的香港啟泰樣本；一款為雪耳樣本，為售價每包13.9元的御萬家樣本。