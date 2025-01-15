消委會｜電動車入手攻略　Tesla、比亞迪等19款大比併　快充、續航功能邊款最好？

消委會發表新一輪電動車測試報告，涵蓋19款電動車，其中包括港人喜愛的品牌，如Tesla Model 3、比亞迪ATTO 3、保時捷Taycan和寶馬i7。報告測試了各型號的性能、安全性、使用便利性、車身及整體設計，並推算了19款電動車的續航距離及充電時間。以下是19款電動車在續航功能和總評分方面的測試表現，總評最高為5分。