消委會｜電動車入手攻略　Tesla、比亞迪等19款大比併　快充、續航功能邊款最好？

消委會發表新一輪電動車測試報告，涵蓋19款電動車，其中包括港人喜愛的品牌，如Tesla Model 3、比亞迪ATTO 3、保時捷Taycan和寶馬i7。報告測試了各型號的性能、安全性、使用便利性、車身及整體設計，並推算了19款電動車的續航距離及充電時間。以下是19款電動車在續航功能和總評分方面的測試表現，總評最高為5分。
消委會電動車｜4款續航逾500公里 快充邊架最快？
續航方面，有4部車超過500公里、分別為保時捷Taycan、平治EQE SUV 350+、寶馬i7、Polestar 2 Long Range Single Motor，其中以快速充電器將電量由10%充至80%需時17分鐘，較第二名的現代「Hyundai IONIQ 6」19分鐘快2分鐘。
牌子型號／聲稱充電池容量(千瓦小時) ／續航公里／快充(由10%至80%)
- 保時捷Taycan Performance Battery Plus／105／570公里／17分鐘
- 平治EQE SUV 350+／90.6／559公里／32分鐘
- 寶馬i7 xDrive60／105.7／546公里／34分鐘
- Polestar 2 Long Range Single Motor／82／534公里／28分鐘
- 現代IONIQ 6／77.4／469公里／19分鐘
- Tesla Model Y Maximum Range／-／418公里／33分鐘
- 豐田bZ4X／71.4／412公里／32分鐘
- Tesla Model 3後驅版／-／398公里／31分鐘
- MG 4 Electric／64／392公里／26分鐘
- 寶馬ix1 xDrive30／66.4／377公里／28分鐘
- MG ZS EV Maximum Range／69.9／376公里／41分鐘
- Smart #1／66／369公里／31分鐘
- 富豪 EX30 Single Motor Extended Range／69／364公里／29分鐘
- 富士Solterra／71.4／353公里／32分鐘
- 比亞迪 ATTO3／60.5／349公里／46分鐘
- ORA Funky Cat／63.1／343公里／48分鐘
- 日產ARIYA／63／337公里／32分鐘
- 本田e:Ny1／68.8／322公里／41分鐘
- FIAT 500e／42／252公里／23分鐘
消委會電動車｜3款歐洲車總評最高
今次測試中，共3款車獲得4.5星總評，分別為寶馬「i7」、保時捷「Taycan」、平治「EQE SUV 350+」，售價介乎169萬至112萬，其中寶馬在舒適程度、避震表現均獲5分滿分。其餘車款都得到4星總評，只有3款車僅獲3.5星評級，分別為FIAT「500e」、本田「e:N1」、 MG「ZS EV Maximum Range」。
牌子型號／價錢／總評
- 寶馬i7 xDrive60／約169萬元／4.5星
- 保時捷Taycan Performance Battery Plus／約148萬元／4.5星
- 平治EQE SUV 350+／約112.6萬元／4.5星
- 本田e:Ny1／約26萬元／3.5星
- FIAT 500e／待定／3.5星
- MG ZS EV Maximum Range／21.9萬元／3.5星