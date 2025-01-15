消委會｜電動車投訴去年179宗　車主充電後閒置40分鐘被收10倍充電費

政府近年致力推動電動車普及，惟充電設施不足及服務爭議等問題備受關注。消委會今期測試了電動車續航力及量得的充電時間測試，並指出在去年共收到179宗有關電動車的投訴，較前年的122宗有所增加。其中有車主投訴在商場充電站使用一小時充電服務，惟停泊不足兩小時被索價166.2元，其中150元竟為閒置費用，但充電站無張貼相關收費告示，惹來車主不滿。

有投訴人駕駛C品牌的電動車在某商場的中速充電站充電，購買一小時服務並於下午2時17分開始充電。當事主在下午3時57分離開時，發現收費166.2元，其中16.2元為充電費，150元為閒置費，因系統顯示她閒置了40分鐘，故收取每分鐘5元的閒置費，達收費上限150元，但充電站並未張貼閒置費的告示。

個案一︰商場充電站每分鐘閒置費收5元 現場無張貼告示

個案一︰商場充電站每分鐘閒置費收5元 現場無張貼告示

個案一︰商場充電站每分鐘閒置費收5元 現場無張貼告示

個案一︰商場充電站每分鐘閒置費收5元 現場無張貼告示

個案一︰商場充電站每分鐘閒置費收5元 現場無張貼告示

投訴人指在APP中已標明其電動車屬C品牌，應享有相應的充電優惠。根據收費表，應收費為14.6元，但她被收取16.2元，懷疑C公司濫收，要求退款未果，最終向消委會求助。

最終C公司解釋APP中已列明收費安排，並要求客戶輸入「充電邀請碼」以享有品牌優惠。對於未張貼的閒置費告示，事主表示不滿。消委會調停後，C公司仍拒絕退款，建議梁小姐考慮諮詢法律意見。

個案二︰公司稱用戶與充電位比例 1:1 被時租車佔用

B公司與停車場合作，為月租車位用戶推出680元的輕量充電月費計劃，宣稱充電車位與用戶比例為1:1。但有投訴人參加後，兩個月內兩次遇到無空置充電車位，求助停車場職員卻無果，且未能聯絡客服。