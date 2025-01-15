消委會｜電動輪椅月租可相差逾5倍 按金可高達5位數

電動輪椅日漸普及，為行動不便人士生活上帶來成為不少便利。一部電動輪椅售價動輒數千甚至數萬元，若因短暫傷患作短期代步之用的人士，租用是較為化算。 月租價格可相差逾5倍 消委會搜集了 10 間提供出租電動輪椅服務機構的資料，當中包括6間非牟利機構和4間商業機構，提供按周或按月計算租金的出租服務，租金介乎每周200元至800元，或每月400元 至2,500元 不等；租用期則由最少 1 星期起至不設上限。10間機構收取介乎0元至12,000元 的按金（需視乎租用款式而定），當中有 4 間沒有運送輪椅服務，其餘6間則會按地區收取運費。就故障處理安排方面，6 間機構可安排專人上門檢查或維修，3間則要求租用者自行把電動輪椅送回機構，如需要機構上門收取電動輪椅作維修，租用者或需自付運費，有1間機構則沒有提供維修服務。另外，如在租用後才發現電動輪椅尺寸不合適，大部分機構都可提供更換服務，但租用人要負責相關的運費。消委會建議需長時間租用的消費者多比較電動輪椅的租後服務，選擇檢查及維修服務較全面的機構，確保出行安全。

租用前宜作專業評估和訓練 電動輪椅並非所有行動不便人士都適合使用。有職業治療師指出部分慢性病患者如在身體上有特定障礙，例如有未受控的糖尿病、高血壓、會突然暈眩或昏倒、精神紊亂等，以及曾中風人士若出現「半側空間忽略」，即對身體其中一側的視覺或聽覺等出現意識缺失，都不應使用電動輪椅代步。 另外，鑑於電動輪椅在操作上較傳統輪椅複雜，從未使用人士應事先接受專業醫護人員的評估及訓練，以確定能否有效操控輪椅。一般而言，建議患者和照顧者接受最少 2 至 4 次的專業培訓，包括安全及準確停泊電動輪椅、進出房間、住所、升降機、過馬路、以及使用交通工具等。在是次調查的 10 間機構中，6 間非牟利機構均要求租用者提供專業醫護人員的轉介信，或需接受職業治療師或物理治療師評估，才可申請租用電動輪椅，4 間商業機構則沒有相關要求。

發生意外租用者或需負全責 如在租用電動輪椅期間不幸發生意外，消費者要留意部分機構在租賃條款上表明，不會為租用者在使用時發生的意外負上任何責任。有保險業界代表指出電動輪椅出租服務公司可購買公眾責任保險，個別保險有可能會包括租用者使用電動輪椅時導致的責任。由於每張保單的受保範圍各有不同，因此投保人應諮詢保險公司或中介人，詳細了解箇中條款與細則，以釐清電動輪椅出租服務公司及租用者的保障範圍及程度。

疏忽駕駛有機會負上法律責任 電動輪椅看似容易操控，但行駛速度可以較一般步行快，稍有不慎會對自己及其他道路使用者構成危險。儘管香港目前沒有規管電動輪椅使用的特定法例，不過根據普通法的侵權法律原則及本港《簡易程序治罪條例》，電動輪椅使用者若因疏忽導致傷亡或財物損失，又或在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，都要負上法律責任。

此外，根據《簡易程序治罪條例》規定，任何人無合法權限或解釋而在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，或其駕駛速度或方式對公眾產生危險，可被罰款2,000元或監禁3個月。使用者必須謹記將電動輪椅視如自己的「腳」，只應在行人路上行走，以及在適當的過路設施橫過馬路，而不應在行車道路或單車徑上行駛。由於電動輪椅使用日益普及，消委會建議當局考慮加強對電動輪椅使用規管，可參考海外的限速措施，例如英國法例限制電動輪椅在行人路行走時速不得超過6公里；新加坡亦於去年擬修例將最高速度限制於每小時6公里。