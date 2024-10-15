消委會｜電子禮品卡條款存差異 大部分不會通知禮品卡是否收妥 (有片)

近年盛行以電子禮品卡作為節日禮物，消費者委員會早前按搜尋引擎中的網站排名，選取了10間有於本港發售電子禮品卡的零售商作調查，包括「Catalog 及馬拉松 Marathon Sports」、「Cotton On」、「迪卡儂Decathlon」、「Lululemon」、「Patagonia」、「Zara」、「Francfranc」、「Homeless」、「玩具“反”斗城 Toys"R"Us」及「Casetify」，面值介乎50元至11,000元。職員其後於8月至9月以一般消費者身分，實試購買和使用以上禮品卡，並從其網站、使用條款及客戶服務等渠道，取得和整合相關的服務資料，發現各款禮品卡在購買、使用方式、遺失與退貨安排及處理餘額等條款上存在差異，或會令消費者感混亂。

其中8間商戶可按購買人輸入資料，直接或經客服送禮品卡至收件人的電郵地址。購買人亦可加入自己姓名或自訂訊息，惟有「Patagonia」寄出的電子禮品卡及相關電郵均沒有顯示購買人資料，收件人難以得知送贈送贈者。以上8間商戶中，有7間不會在收件人查閱禮品卡後通知購買人，只有「lululemon」會通知購買人對方已收妥外，若收件人在15天內仍未查閱相關郵件，商戶會發出提醒訊息予購買人。

張數和使用範圍設限 部分流程複雜

10間商戶均接受每次使用多於1張電子禮品卡，其中5間不設使用張數上限，惟其中1間網店以4張為上限。此外，4間商戶未有訂明每次可使用的數量上限，另有4間的禮品卡僅限網店使用，部分更要徵收運費，1間商戶訂明禮品卡不能於批發商或通稱為「店中店」的特許專賣店使用，1間商戶禮品卡可用於同一品牌的部分海外店舖及網店，消費者亦要注意禮品卡的適用範圍，避免送贈本地禮品卡予海外親友。另外，「Casetify」要求門市顧客綁定禮品卡至會員帳號，「Catalog及馬拉松Marathon Sports」和「迪卡儂 Decathlon」網店需註冊或登入帳號才可使用，流程較複雜。