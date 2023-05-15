消委會｜電子點餐系統投訴首季錄330宗　系統顯示無收服務費餐廳卻收「加一」

都市人日常均會外出用膳，特別需要顧客自行掃瞄二維碼（QR Code）落單愈趨普遍。消委會今（15日）表示，2022年全年及2023年首季度，分別接獲1,160宗及330宗，關於食肆電子點餐系統投訴，當中約3成均涉及收費爭議。
系統沒顯示收服務費結果需收加一
消委會表示，一名投訴人到餐廳用晚膳，並使用二維碼系統點餐，其時「服務費」一欄顯示收費為「$0」，但結帳時收據卻顯示有一項「+10%服務費」，當時餐廳堅持收費，投訴人只好付清費用，並向消委會投訴，要求餐廳退回有關款項。其後餐廳回覆，已向系統供應商反映並更正，又向投訴人退回相關款項。
主動遞熱水卻收20元
消委會亦表示，一位投訴人與朋友到餐廳午膳，朋友點選18元的洛神花茶，而投訴人沒有點選飲品，餐廳職員主動遞上熱水給他，惟結帳時投訴人卻發現帳單有一項「中國茗茶水」收費，結帳合共40元。餐廳職員解釋熱水屬於「中國茗茶水」，故收費並無錯誤。
然而投訴人指點餐紙上雖列明「另收茶芥」，但坊間普遍認為「茶芥」應包括熱茶及調味醬料，惟餐廳職員當時沒有提供過醬料，加上點餐紙上的英文翻譯為「Pricesare excluded condiment fee and tea charge」，「Tea」一字應無歧義，故投訴人質疑餐廳有隱藏及強迫消費之嫌，遂向消委會尋求協助，要求C餐廳退回40元，以及建議對方在點餐紙上清楚說明所有硬性收費項目及價錢。餐廳最後未向投訴人退款，但同意改善點餐紙上的字眼。
消委會：需交易前讓消費者知悉所有收費
消委會指出，任何商戶包括食肆必需在交易前，讓消費者清楚知悉收費安排，不應到結帳一刻才徵收未提及費用或任何隱藏收費，同時應確保餐牌、點餐系統、店內告示、宣傳單張等內容清晰及一致，並要適時更新內容，確保所有資料準確無誤，包括價格正確、有否顯示服務費等，以免引起不必要爭拗。
此外，食肆亦應照顧部分不諳新科技或不熟悉電子落單系統的人士，讓其能以傳統方式點餐，或提供相關協助；又提醒顧客，入座前先向食肆了解收費政策及用餐安排，包括是否設有最低消費、用餐時限、是否允許搭枱等，結帳前應仔細檢視帳單收費是否準確，並保留交易收據。