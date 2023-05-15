消委會｜電子點餐系統投訴首季錄330宗　系統顯示無收服務費餐廳卻收「加一」

消委會表示，一名投訴人到餐廳用晚膳，並使用二維碼系統點餐，其時「服務費」一欄顯示收費為「$0」，但結帳時收據卻顯示有一項「+10%服務費」，當時餐廳堅持收費，投訴人只好付清費用，並向消委會投訴，要求餐廳退回有關款項。其後餐廳回覆，已向系統供應商反映並更正，又向投訴人退回相關款項。

主動遞熱水卻收20元

消委會亦表示，一位投訴人與朋友到餐廳午膳，朋友點選18元的洛神花茶，而投訴人沒有點選飲品，餐廳職員主動遞上熱水給他，惟結帳時投訴人卻發現帳單有一項「中國茗茶水」收費，結帳合共40元。餐廳職員解釋熱水屬於「中國茗茶水」，故收費並無錯誤。

然而投訴人指點餐紙上雖列明「另收茶芥」，但坊間普遍認為「茶芥」應包括熱茶及調味醬料，惟餐廳職員當時沒有提供過醬料，加上點餐紙上的英文翻譯為「Pricesare excluded condiment fee and tea charge」，「Tea」一字應無歧義，故投訴人質疑餐廳有隱藏及強迫消費之嫌，遂向消委會尋求協助，要求C餐廳退回40元，以及建議對方在點餐紙上清楚說明所有硬性收費項目及價錢。餐廳最後未向投訴人退款，但同意改善點餐紙上的字眼。