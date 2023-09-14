消委會｜電訊商預設自動開啟電話數據漫遊　旅行出發前宜先了解條款

在全世界通關復常之下，港人外遊次數增加，有關於電訊商的漫遊服務問題亦隨之增加。消委會呼籲消費者，在外遊前宜詳細了解語音及數據漫遊服務的條款及細節，才選擇服務。 消委會就有關漫遊服務的問題收到不少的投訴個案，其中一宗消費者在外遊時，電訊商以短訊通知漫遊服務生效，要求消費者回覆才停用服務，結果令消費者被收取100元的服務費。個案指，洪先生聲稱多件前曾向電訊商要求關閉漫遊服務。在今年5月，洪生到內地旅遊，並採用內地的電訊卡。直到回港才發現電訊商原來在3月時透過短訊通知，指其漫遊服務預設為自動關啟，並要客戶在限期前回覆毋須有關服務才會關閉。結果洪生被收取了100元的費用。

自動開啟漫遊並要求取消要限期回覆 洪生指有關的短訊內文長，而且自己一直沒有開啟服務而不以為然，亦沒有留意到有關通知。洪生雖然事後要求電訊商取消有關收費但被拒絕，遂向消委會投訴。消委會及後與電訊商聯絡，最後洪生獲豁免有關的費用。 而另一宗個案，有用戶在海外做用語音漫遊，卻因為時間的差異而被分成3個月的帳單，共收取投資人逾萬元的收費。個案指，方女士在加拿大逗留數月，並在今年1及2月曾使用香港電話的語音漫遊通話。然而方女士在3月才收到有關其1月的語音通話服務收費，當時為7分鐘收取了170元。不過之後4月，再收到指她在2月的通語費用，共160分鐘收取4,900元。帳單當時指是計算至2月底，方女士指自己在3月沒有使用，故以為已是所有計費。不過她在3月再收到帳單，指她在2月27日使用了165分鐘的語音漫遊，並收取5,050元。

帳單收費延誤2至3個月 方女士對有關帳單的時間延誤不滿，有關的使用服務要在2至3個月後帳單顯示。方女士又指她致電留言信箱亦被收取費用而不滿，指電訊商的帳目混亂，向消委會投訴。電訊這回覆消委會指，已直接與方女士跟進事件，並向她解釋收費細節，並確認在3個月時間分別收取了方女士1.01萬元的費用，最終同意提供8折的方案解決事件，同時關閉方女士的語音及數據漫遊功能。 消委會的最後一個案例，消費者在門市購買儲值卡並同時為有關儲值卡購買漫遊通行證，不過卻發現兩者的有效期不一致。個案的王小姐表示自己在電訊商的門市購買預付儲值卡，並同時為儲值卡購買漫遊的通行證。在儲值卡啟用半年後，電訊商就通知她服務將到期，並指要繼續使用就要充值最少20元。王小姐之後再向電訊商查詢其漫遊通行證是否與儲值卡有效期一樣而向電訊商查詢,最後電訊商指兩者都有獨立條款，有效期不一。