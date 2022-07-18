消委會｜預先包裝「照護食」無按國際標準分類 選購凝固粉勿單考慮價錢

為了照顧長者或吞嚥障礙患者的膳食需要，令患者重拾食慾，現時很多照顧者都會購買預先包裝的「照護食」(care food)，包括廣稱為「軟餐」的糊狀食物。然而消委會發現，部分在香港出售的預先包裝的「照護食」，並沒有統一使用國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織(IDDSI)的8級制飲食框架標示分類，部分只標示產地所用的等級、或按食物的形態大致分為碎餐或糊餐，消費者較難分辨是否適合患者食用，建議生產商盡快改善。另外，消委會提醒消費者選購凝固粉時，不要單純以價錢為考慮因素，應諮詢言語治療師的意見，再選擇凝固粉的種類，以製作適合患者的照護食。

預先包裝照護食未有統一使用國際通用標準分類

國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織於2017年出版了一套全球通用的8級制飲食框架，對食物質地及液體濃稠度作出定義，0級為最稀薄，如水一般，而日常食物原狀就是第7級。照顧者可根據IDDSI的簡單測試方法，分辨食物及飲品的等級，判斷是否適合患者進食。

然而，近年因應需求，市場出現了林林總總、種類繁多的照護食，例如即食甜點及預先增稠飲品，亦有預先包裝、進食前只需加熱的增稠主菜；有機構更提供訂餐或到會服務，減輕照顧者的負擔。但消委會關注到，這些預先包裝照護食並未統一使用IDDSI國際標準，部分外國進口品牌或只標示產地所用的照護食等級，例如日本進口的產品，會以日本介護食品協會4級制的Universal Design Food標準(UDF)標示，未必能與IDDSI國際標準直接對應。選購預先包裝照護食前最好先諮詢言語治療師的專業意見，並細閱及比較營養標籤及成分，因為確保患者能攝取充足營養比食物外觀更為重要。

兩類凝固粉的凝固效果、用量及價錢有差異宜先作比較

經評估後，如患者適合IDDSI第1至4級，即糊狀、不用咀嚼或更稀薄、可啜飲的照護食，言語治療師一般會建議於飲品及流質食物內加入凝固粉，增加其黏稠度。本港常見的凝固粉主要分為改性澱粉類及多糖類。改性澱粉類凝固粉的口感較粗糙並帶有芡粉味，每100克售價由30元至32.9元。多糖類凝固粉則無色無味，凝固效果更穩定，長時間放置亦可保持其黏稠度，每100克售價由48元至90元，價錢較改性澱粉類高。

消委會指，多糖類凝固粉每次用量較少，每包可製作食用次數一般比改性澱粉類為多。若以製作1杯200毫升的第2 級飲品作比較，使用多糖類凝固粉的平均每杯價錢為1.2元至1.9元，較使用改性澱粉類凝固粉的2.8元至3元相宜。但如果要製作1杯第4級、即較稠的200毫升飲品，則有3款多糖類凝固粉的每次食用費用較使用改性澱粉類凝固粉高。除價錢和用量外，消費者亦要留意改性澱粉屬碳水化合物，如果糖尿病患者同一時間飲用大量已加入此類凝固粉的飲品，或會令血糖水平不穩定，建議應分開數次飲用。

消委會又提醒，日常須留意自己或家人在進食時有否經常咳嗽或哽咽、需吞嚥數次才能吞下食物、抗拒某類質感的食物、出現食物黏著喉嚨或食道的情況，以至體重會否持續下降，這些都可能是出現吞嚥障礙的徵狀。每位患者所需要的照護食都不同，亦會隨著病情起伏而有所變化，所以應先由言語治療師評估，安排適合的治療方案及特別膳食。營養師亦建議可按患者的需要和進食速度，以「少食多餐」為目標，將全日餐膳分成數次「小餐」，避免患者在進食期間感到壓力，有助保持身心健康。