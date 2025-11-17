消委會｜首10月55宗旅遊保險投訴　港人回程行李延誤31小時不獲賠償

旅遊保險產品種類繁多，消費者未必能全面掌握及了解保障範圍及細節上的差異。消委會今年首10個月共接獲55宗有關投訴，建議業界加強條款透明度，改善銷售版面設計，突出重要資訊使消費者更易掌握及明白相關重要資訊。 回程行李延誤不屬保障範圍 投訴人到加拿大旅行，出發前向A保險公司投保旅遊保險，由溫哥華返港時寄艙行李卻沒有隨機抵達，最終延誤了約31小時才送往投訴人住所。投訴人翻查保單，「行李延誤」的保障是延誤每6小時，最高賠償300元，因此要求賠償1,500元，惟A保險公司卻以回程航班的行李延誤不屬保障範圍為由拒絕賠償。

A保險公司解釋，「行李延誤」的保障範圍可就受保人在抵達目的地後未能取回行李，而需額外購買的衣物、必需品或洗漱用品的費用作出賠償。「不保事項」亦列明受保人返港後的任何損失不屬保障範圍。投訴人返港後應有生活所需的必需品，所以拒絕賠償，個案最終未能達成共識。

離港後才購機票故不獲賠償 投訴人計劃到歐洲進行為期兩個多月的多國自由行，於是向B保險公司投保涵蓋全球的旅遊保險，保費約850元。投訴人在旅程開始後才購買的意大利往英國航班，因工業行動取消，需臨時購買另一航空公司的機票，最終延遲了32小時才抵達英國。保單列明航班延誤每6小時可獲250元賠償，遂要求按條款賠償1,250元。B保險公司指僅保障旅程開始前已預定的航班，投訴人認為若旅程時間有一定長度，難以在旅程開始前預定所有交通安排，決定向保險投訴局及消委會投訴。B保險公司解釋，有關機票是投訴人離港後才購買，所以不符合賠償條件，但願意在調停下作出特別安排，同意賠償1,250元，個案獲得解決。

自駕遊遇大風雪不屬保障範圍 投訴人到日本自駕遊7天，向C保險公司投保一份涵蓋亞洲的旅遊保險，保費約350元。然而駕車前往山上酒店時遇上大風雪，被困於山區公路上超過8小時，最終在道路緊急救援服務的協助下才能脫困，並在救援人員的護送下於翌日清晨才抵達酒店。投訴人認為事件應受保單中的「旅程阻礙」和「旅程延誤」保障，遂要求賠償合共約10萬日圓。然而，C保險公司透過電郵通知索償不在保障範圍內，投訴人再三要求重新審核申請及詳細解釋拒絕理據亦未獲進一步回覆。

C保險公司回覆消委會指，保單的「旅程阻礙」保障是指因縮短旅程或更改旅程所造成的損失；而「旅程延誤」則保障公共交通工具因不可抗力而延誤的損失，受保人乘坐的必須是公共交通工具定期路線，並持有列明預定出發或抵達時間及路線的有效登機證或車票。C保險公司亦表示已檢視其他保障範圍，惟皆超出有關範疇，因此不獲賠償。消委會建議投訴人可考慮諮詢保險投訴局意見。 選購 旅遊保險注意事項 消委會建議，選購時應仔細比較不同計劃的保障範圍及不保事項，若有疑問應在投保前查詢；投保後應保留所有保單資料及與相關消費紀錄，以備索償時作為憑據；若計劃自駕遊，可因應自身需要考慮加購保險計劃；保單條款一般設有詞彙釋義，以定義保單中的字詞，消費者應在投保前細閱內容；若在保險事宜上遇到消費爭議，可因應爭議內容聯絡保險業監管局或保險投訴局。保監局負責監管保險公司及持牌中介人，其網站列有兩者的登記冊，如懷疑有人違反職業操守，可以聯絡保監局。若消費者對保險索償有爭議，則可聯絡保險投訴局。