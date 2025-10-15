消委會｜首9月跨境消費投訴177宗　港人遊泰租車「揩花」玻璃遭索償4000元

不少港人都喜歡外遊消費，但跨境消費爭議卻時有發生。據消委會數據顯示，有關跨境消費的投訴由2022年的67宗，大幅上升至2023年的297宗，至2024年回落至258宗，今年首9個月已接獲177宗投訴。消委會指出，一旦發生跨境消費糾紛，礙於語言差異、法律制度不同，以及投訴程序複雜等因素，往往使消費者難以跨境追討。

為此，消委會已與全球36個地區的消費者保護組織，包括日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、澳門及內地超過30個省市已經達成合作協議，建立投訴個案轉介機制。若本港消費者在上述地區與營運的商戶發生糾紛，可在返回香港後向消委會提出投訴。消委會可協助將個案轉介至商戶所在地的消保組織協助調停，相反亦然。

消委會今期分享3宗跨境消費爭議個案。個案一，一名港人赴泰國自駕遊，透過平台租用當地A公司車輛5日，花費5,000泰銖(約 1,194 港元)。還車時，職員指擋風玻璃有一米粒大小的崩花，隨即在手機出示一份從未於取車時提供的「賠償明細表」，索償16,050泰銖(約3,832港元)，恰為合約列明的自負額上限。事主因語言不通且航班在即，無奈付款。回港後向消委會求助，經轉介至泰國消委會調停，A公司最終同意全額退款。

新加坡客購流動電源 故障後網店「失聯」

個案二，一名新加坡居民於香港B網店購買約722港元的磁吸流動電源，使用半年後無法充電。事主多次電郵要求維修不果，遂向新加坡消費者協會求助，個案轉介至香港消委會。經本會多番聯絡，B公司於兩個月後回應，並安排全額退款。