消委會｜駕駛學校課程收費模式不一 實習時數未達運輸署建議

現時部分駕駛課程亦已納入持續進修基金資助範圍，各駕駛學校普遍以學車套餐形式宣傳，在收費、課時及安排上各有不同。消費者委員會收集及整合了本港11間駕駛學校提供的私家車及輕型貨車套餐課程，發現所有基本套餐課程所涵蓋的駕駛實習時數，均未達運輸署建議的30小時，學員如希望累積足夠路面經驗，往往需額外加鐘補課，令實際學習成本與預算出現落差。 全部課程實習時數未達運輸署建議 最少僅有10小時 消委會以模擬情境計算達至運輸署建議駕駛訓練時數所需的實際總收費，結果顯示不同課程之間的費用由約$1.5萬至逾$2.5萬。部分學校未有將租車費及代辦費等額外支出計算在課程價格內，令收費難以直接比較。學車所需費用受課程所涵蓋的駕駛實習時數、套餐基本收費、補鐘安排及雜項等因素影響，消委會建議業界考慮建立標準化的收費披露機制、推出課時更貼近運輸署建議的套餐，並在課程宣傳中加入駕駛實習時數作為主要參考之一。

消委會提及，運輸署建議初學者於考試前應接受約30小時的路面駕駛訓練，以充分掌握基本駕駛技術及累積路面經驗。消委會指，是次調查發現各個基本套餐課程之間所包含的駕駛實習時數差異甚大，而且全部均未達運輸署建議的水平。駕駛實習時數最少的套餐，只有10小時訓練時數，以該課程每堂40分鐘、且要求每次需連上2堂計，學員由報讀至應考前只有約7次路面實習機會。另外，駕駛實習時數最多的套餐總時數為27小時45分鐘，但仍未達運輸署建議的水平。

加鐘收費差距大 相差近一倍 調查中除1間駕駛學校外，其餘10間均提供「加鐘補課」服務，收費由每堂315元至615元。消委會以運輸署建議的30小時為基準，模擬學員欲達30小時訓練時數所需的總支出。以九龍及新界區自動波私家車課程為例，收費最低的學校$15,130元，最高則達26,638元，相差逾萬元。在港島區的總收費亦有顯著差距，總收費由15,501元至26,638元不等。有院校表示，其設有自家訓練及路試場地，有助控制學習流程及熟悉考試環境，因而導致收費較高。 套餐收費模式不一 難以直接比較 消委會表示，駕駛課程的實際總收費一般包括三部分：學費、租車費及運輸署收費。當中租車費是指，學員在學車或考路試時向導師或學校租用車輛所支付的費用；運輸署收費則包括申請駕駛考試（俗稱「路票」）的510元及申請學習駕駛執照（俗稱「學牌」）的548元。消委會指，大部分駕駛學校用作招徠的套餐學費中，未有加上其他相關支出，導致消費者未必能清楚掌握課程總收費，亦難以比較價格。

11間駕駛學校中，有2間表示租車費已包含於套餐內，其餘9間則須另行支付，費用由1,000元至2,600元不等。另有3間學校會就代辦「路票」及「學牌」收取30元至100元的手續費。以其中1個標示收費為4,320元的套餐為例，若計算租車費及運輸署費用後，實際總支出可達7,578元，相差逾3,200元。消委會提醒，消費者選擇課程時，除了留意套餐收費外，亦應了解套餐課程所涵蓋的駕駛實習時數是否足夠，並查明加鐘安排及相關收費細節，以免開支失預算。消委會建議，業界可考慮建立標準化的收費披露機制，在課程宣傳中加入駕駛實習時數作為主要參考之一，協助學員清晰掌握整體費用。

各學校導師安排做法不一 有學校改期需收手續費 在服務方面，消委會自2022年起共接獲157宗有關駕駛課程的投訴，主要與服務質素及合約細節內容有關，常見問題包括導師態度惡劣、出言侮辱、以及改期困難和退款政策不清晰等。消委會表示，調查發現各間駕駛學校在安排導師方面做法不一，有1間採用電腦編排制度安排導師，學員在整個駕駛實習過程中或不會由同1位導師負責，亦不設指定導師選項，其餘10間則安排由同1位導師全程指導，惟指定和更換導師的安排則不盡相同，部分需額外收費。若需要改期，各學校要求的事前通知時間由4小時至48小時不等，亦有學校就每次改期收取200元手續費，或要求學員自行聯絡導師協商，以及惡劣天氣或「極端情況」下改期的安排亦不一。消委會提醒，消費者在揀選課程時，宜先查閱條款細則，並考慮自身上課的靈活度及個人需求，再作決定。

消委會提醒，消費者報讀駕駛學校課程前應留意以下事項： 應確認所選機構／人士為運輸署認可的指定駕駛學校或持有有效執照私人駕駛教師，亦必須確認相關機構／駕駛教師符合資格教授所學習的車輛種類，可參閱運輸署網頁以獲取指定學校和駕駛教師的資料。

預算學車開支時，應確保所選課程涵蓋足夠的駕駛實習時數，消費者可參考運輸署建議的 30 小時作為基準；需留意學車所需的整體費用受多項因素影響，包括課程所涵蓋的駕駛實習時數、套餐基本收費、補鐘收費及其他雜項支出，否則實際開支或會超出原定預算。

雜費方面，應特別留意租車費、運輸署收費（如「路票」及「學牌」）及代辦手續費等是否另行收取，亦應了解如需更改上課時間或中途退學時的安排及收費；部分駕駛學校未有在網站清楚列明所有收費項目，建議主動查詢，避免預算與實際支出出現落差。

打算申請持續進修基金資助，應確保所選課程屬基金認可的駕駛證書課程。目前共有 3 間學校提供獲基金資助的駕駛證書課程，學員需先以分期付款方式繳付約20,868元至22,314元的費用，完成課程後方可申請資助；須注意租車費、運輸署費用及補鐘費均不包括在資助範圍內；申請人須符合出席率及考試成績等要求，並通過學校的畢業筆試及駕駛考試，方可獲發還資助款項。

可透過網上平台或親友口碑了解駕駛學校的教學質素、導師表現及服務安排，作為選擇課程的重要參考。

