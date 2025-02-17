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2025-02-17 10:33:40

消委會｜體檢服務誇大病情推銷　促業界嚴正改善保消費信心和知情權

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消委會接獲投訴，指體檢服務誇大病情並作推銷。(資料圖片)

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定期進行身體檢查有助及早發現潛在健康問題。消費者委員會近3年均接獲逾50宗與體檢相關的投訴，上月亦接獲6宗投訴，消委會敦促業界醫療檢查乃專業服務，要時刻緊記秉持良好操守及行為標準，為消費者提供清晰準確的檢查結果及分析。

個案一：經期驗血致結果不準 職員趁機推銷項目

投訴人到A體檢中心進行與卵巢相關的體檢項目，當中包括抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）及CA125卵巢癌指數血液檢測，收費980元。投訴人購買前特別向中心查詢是否需要避開經期，職員回應不需要，於是預約於月經期間抽血檢測。職員其後解釋報告時指其AMH值只有同齡正常水平約三分之一，而CA125癌指數更遠高於正常水平，建議立即進行更詳細檢查。投訴人馬上約見家庭醫生，得知月經期間CA125癌數值可能會偏高，不宜進行檢測。另外發現中心所引述的AMH參考值有誤，遠高於正確參考值，投訴人的數值屬正常水平，最後雙方同意進行退款解決。A體檢中心表示已作內部調查，但並沒有就「檢測毋須避開經期」及「AMH指數正確參考值」作解釋與回應。

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個案二：兩中心超聲波檢查結果不同

投訴人向B體檢中心購買了合共7,800元的婦科檢查服務，包括乳房超聲波等多個項目。報告顯示投訴人共有8顆乳房結節，其中一顆直徑更達5.7厘米，於是建議作進一步檢測。投訴人為安全起見，到另一體檢中心檢查，報告顯示結節只有3顆，而最大一顆直徑是3.4厘米。投訴人有見兩份報告的結果差異顯著，懷疑B中心有心利用消費者的擔憂，銷售更多體檢項目。B體檢中心否認報告出錯或存在欺騙成分，強調所有醫療人員均為政府註冊的專業人士。兩份報告出現的差異，可能因身體狀況處於不同時期、探頭按壓方向等不同因素所致。經消委會調停後，B中心同意退款。

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消委會接獲投訴，指體檢服務誇大病情並作推銷。(資料圖片)

個案三：錯誤指或患肝癌推銷額外檢測

投訴人參加了C體檢中心價值500元的檢查計劃，當中包括一項肝臟的超聲波檢查。事後職員告知投訴人肝臟有兩個肝囊腫，並建議額外進行癌指數檢測。投訴人猶豫不決時，職員表示結果不會改變，並可以為60歲以上的投訴人提供半價優惠。投訴人因擔憂健康，於是即場支付了800元作檢測。隨後投訴人諮詢醫生，發現肝囊腫又稱「肝水泡」，極少會轉化為癌症。投訴人認為中心職員有意誤導，便向中心要求取消加購的項目，中心以樣本已送往化驗所為由拒絕。C體檢中心強調沒有強迫客戶進行測試，相信存在言語上的誤會。經過消委會進一步調停後，中心願意退款解決。

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體檢前後宜聽取醫生建議

消委會建議，消費者進行身體檢查前，宜先聽取醫生的專業評估及建議，再選擇適合自己的體檢項目；挑選項目時，可多加留意檢查是否由醫生或醫護人員進行。購買後，亦應保留收據和體檢報告，以作日後追討憑證；檢查有機會出現「假陽性」和「假陰性」，任何結果或報告都應由醫生解讀，方能結合其臨床診斷及全面評估，針對問題作出跟進、治療或轉介。

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