消委會｜體檢服務誇大病情推銷　促業界嚴正改善保消費信心和知情權

定期進行身體檢查有助及早發現潛在健康問題。消費者委員會近3年均接獲逾50宗與體檢相關的投訴，上月亦接獲6宗投訴，消委會敦促業界醫療檢查乃專業服務，要時刻緊記秉持良好操守及行為標準，為消費者提供清晰準確的檢查結果及分析。

個案一：經期驗血致結果不準 職員趁機推銷項目

投訴人到A體檢中心進行與卵巢相關的體檢項目，當中包括抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）及CA125卵巢癌指數血液檢測，收費980元。投訴人購買前特別向中心查詢是否需要避開經期，職員回應不需要，於是預約於月經期間抽血檢測。職員其後解釋報告時指其AMH值只有同齡正常水平約三分之一，而CA125癌指數更遠高於正常水平，建議立即進行更詳細檢查。投訴人馬上約見家庭醫生，得知月經期間CA125癌數值可能會偏高，不宜進行檢測。另外發現中心所引述的AMH參考值有誤，遠高於正確參考值，投訴人的數值屬正常水平，最後雙方同意進行退款解決。A體檢中心表示已作內部調查，但並沒有就「檢測毋須避開經期」及「AMH指數正確參考值」作解釋與回應。