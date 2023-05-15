消委會｜體檢計劃套餐檢測項目甚懸殊 約三成計劃沒有醫生參與診斷

是次調查檢視了體檢計劃常見的8項基本檢查項目，包括量度身高、體重、體重指標BMI、血壓、脈搏／心跳；量度腰圍；體格檢查；視力測試；色盲測試；心肺及腹部；護理評估；和醫生／醫護人員會診。結果發現逾九成的私營機構計劃提供少於一半的基本檢查項目，當中更有五成計劃只提供1個評估項目，只有1個計劃包含6個項目，及提供聽力測試；而私家醫院／附屬醫療中心方面，逾九成計劃均包含一半或以上的基本檢查項目，當中有8個計劃更包含全數8項基本檢查項目，涵蓋範圍較全面。

都市人愈來愈注重健康，不少人會定期進行身體檢查，惟市面上林林總總的體檢計劃令人花多眼亂。消費者委員會從私家醫院或私營醫療機構，搜集了33個基本體檢計劃進行調查，價格由820元至8,310元不等，最低價格的計劃由毅力醫護健康集團提供，最高價格的則由養和東區醫療中心提供，兩者相差逾9倍。但消委會指，消費者不應只著眼體檢計劃的基本收費，因為不少機構或會以附加形式提供檢查項目。

應按年齡及健康狀況選擇檢查項目

消委會又指，身體檢查某程度是度身訂造的服務，每個人的健康狀況和面對的健康風險各有不同，所需的檢查和化驗項目也會因人而異，例如年齡、性別、健康情況及家族病歷而有所不同。消費者應諮詢家庭醫生，由醫生作風險評估，並制定合適的健康評估項目。

因不同的檢驗項目也存在不同程度的潛在危險或副作用，例如腸胃鏡屬於入侵性程序，有感染或出血等風險，一般人士無需定時進行相關檢查。「癌症預防及普查專家工作小組」並不建議一般風險的人士進行普通癌症如肺癌、肝癌、鼻咽癌、甲狀腺癌、卵巢癌及胰臟癌的篩查，個別較高風險的群組應諮詢醫生意見，擬定監測的需要，不要讓身體承擔不必要的檢測風險。

約 三 成計劃沒有醫生參與診斷

消委會亦表明，驗身報告最好由醫生解讀，以便結合臨床診斷及全面評估，作出準確判斷及跟進。

若檢查過程沒有醫生監察，風險自然會有機會增加。雖然調查中的大部分計劃都有醫生參與診斷過程，但有約三成計劃表示只由護士、醫護人員、健康助理、放射科技師及／或化驗所人員等負責進行檢查，逾一成半非由醫生講解報告。