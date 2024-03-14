消委會｜高價手機未必有較長保用期　華為屏幕維修費最高達5770元

智能手機和無線藍牙耳機已成為不少人的日常必備品。消委會檢視市面上6個手機品牌及11個耳機品牌(當中6個為手機品牌)的售後和延長保用，以及保用期外的維修服務範圍和收費等資料，發現手機產品的延長保用計劃，在收費、維修費用及購買時限方面，有頗大差異，其中屏幕維修費最高可佔手機建議零售價約36%。

調查發現，有9款智能手機的售價介乎2,699元至1.59萬元不等，相差近5倍，當中過半手機的售價逾7,500元，但全部保用期只有1年，反映較高價的產品，未必有較長的保用期。

消委會調查的6個手機品牌，包括Apple、榮耀、華為、三星、索尼和小米，其中6款屬直身智能手機、3款摺疊式屏幕智能手機，另外11款附主動式降噪功能的真無線藍牙耳機。其中Apple和Bose沒有回覆，華為只作簡短回覆，相關品牌資料，消委會從其官方網站及以一般消費者身分致電查詢獲得。

消委會｜ 小米保用期內 屏幕維修費最低

在保用項目方面，消委會指，這些產品售後保用的範圍並不包括因意外導致的損壞，消費者須自行付費維修，在售後保用期內，維修屏幕的費用，連同所需人工費由最低483元小米，佔該手機的建議零售價約17.9%，至最高5,770元華為，佔該手機的建議零售價約36.1%，不論是實際維修總費用，還是佔機價的百分比，均有明顯差異。

調查亦發現，6個手機品牌中，只有榮耀和華為2個品牌不設延長保用計劃，換言之在1年售後保用期過後，若手機出現故障，即使非因意外或人為所致，消費者亦只能自費檢查及維修，售後服務相比其他品牌較弱；另外4個品牌的延長保用計劃收費由539元(佔該手機建議零售價約20%)至1,899元(佔該手機建議零售價約14%)，實際收費相差逾2.5倍。即使產品在售後保用或延長保用有效期內，部份品牌，例如亦會收取例如檢查費或人工費等額外附加費用，一般介乎120至200元。

消委會｜ 藍牙耳機僅Apple設延長保用計劃

在真無線藍牙耳機方面，調查發現耳機的售後保用期差距甚大，有8個品牌提供12個月的保用期，另有3個品牌提供兩年或36個月的保用期，提供36個月的保用期為Bang & Olufsen產品。11個品牌的無線耳機中，只有Apple設延長保用計劃，收費為249元，佔該耳機零售價約13%。