消委會｜黃鳳嫺今約滿總幹事 招聘工作正展開

消費者委員會（消委會）今日（6日）宣布，總幹事黃鳳嫺將於今天約滿後離任。消委會已展開下任總幹事的公開招聘工作，將適時公布遴選結果，其間總幹事一職將由現任副總幹事何應富署任。 先後處理美斯缺陣、農夫山泉評分事件 黃鳳嫺出任消委會總幹事逾12年，近年先後處理過多宗備受關注的消費爭議，包括球星美斯缺陣、農夫山泉評分、舒適堡結業等。消委會去年12月在官網刊登總幹事招聘廣告，黃鳳嫺今年1月在《選擇》月刊記者會上回應是否即將離任的問題時，未有正面回應，但打趣反問「你又覺得我真係會離任？」她當時表示，消委會發出招聘是因為總幹事職位薪酬等級上調一級，需要舉行公開招聘，可能有潛在利益衝突，不便評論。

黃鳳嫺表示，在過去逾12年能有幸領導消委會，全力保障消費者權益實屬一大緣份。她稱，在任期中與各持份者，特別是消委會的團隊緊密合作，積極倡導多項政策並應對各種挑戰，形容這段沉浸式的經歷讓她為這項重要使命作出貢獻，同時也是一次寶貴的個人學習過程，讓她從一個普通消費者蛻變為一個精明消費者。 適當時候放下重任 未來數月稍作休息 黃鳳嫺又說，消委會在2024年迎來了五十周年慶典，是保障消費者權益的道路上意義非凡的里程碑。隨着這重要慶典完滿結束和未來三年策略計劃也準備就緒，她認為是適當時候放下這重任，在未來數月稍作休息，擁抱較從容的生活節奏和為生活增添新姿彩，幫身心靈充充電。