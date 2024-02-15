消委會｜點餐平台送餐需等89分鐘　送餐與自取價格最高相差八成半

疫情令點餐平台在香港迅速發展，隨著點餐平台愈趨普及，消委會指，接獲的相關投訴在過去數年大幅增加，由2019年的101宗，增加至2023年的1,061宗，增幅逾9倍。消委會早前亦通過實試，發現服務質素參差，有點餐平台的預計送餐時間送達最長需等89分鐘；送餐與外賣自取價格最高亦相差八成。
消委會去年12月時分別透過6個香港人常用的點餐平台的手機應用程式，先後進行56次實試點餐及外送服務，分別在午膳及晚膳時段，點選共177項食物。
預計最長需等89分鐘
消委會表示，在實試當中，有9次(16%)實際送餐時間較預計的遲，當中4次均屬於同1個綜合平台，此平台的最短預計送達時段為25至35分鐘，最長為35至45分鐘；有兩個以特定時間方式顯示預計送達時間的連鎖食肆平台，共有3次遲到，當中一次已預計需時長達59分鐘才可送達，最終仍遲到9分鐘；另有1次雖然沒有遲到，但預計時間卻長達89分鐘。
消委會指，即使點選同一食肆的相同食物，不同平台的實際送達時間亦有差別。該會分別於三個綜合平台點選同一食肆的鍋貼及湯麵套餐， 其中一個平台於訂餐後23分鐘已率先將食物送達，而最遲的1個平台則用78分鐘(遲到10分鐘)，兩者相差達55分鐘。
外賣自取較便宜最高相差八成半
其中3個綜合平台有接近八成半至逾九成的食物價格高於外賣自取，其中以碎葱鮮拖羅蓉手卷的差異最大，相差16元。即使訂購同一食肆的食物，不同點餐平台餐單上的食物種類、價格及優惠均有差別。在不同平台點選相同的鍋貼、湯麵套餐加珍珠奶茶、紅油雲吞等時，最高(168元)與最低(156元)的食物價格相差7.7%。此外，大部分平台都有收取運費，由3元至35元，當中三個綜合平台更額外收取2元至5元的平台費或服務費。至於3個連鎖食肆平台，其中一個的所有食物價 格均較外賣自取高，當中魚柳飽單點的價格相差近八成半，為是次該會實試中差價百分比最高的食物。
實試亦比較直接訂餐，和使用綜合平台點選同一連鎖食肆食物時的價格差別，結果顯示部分綜合平台的訂購價格或較高，其中消委會在一個綜合平台訂購連鎖食肆的食物，訂餐連平台費總額較直接於連鎖食肆平台訂餐高 21%。
易出現「漏單」等情況
送遞員在運送食物過程，發現部分食物在送達時擺放凌亂、被擠壓導致餸汁滲漏、飲品傾側、甚至 「漏單」等情況；另出現外賣包裝過度或未按要求「走餐具」，該會指，先後51次在落單時指明不要餐具，結果有26次在食物送達時均配備整套或部分即棄餐具。
消委會指，點餐平台的外送食物價格普遍較餐廳外賣自取價格高，消費者在點餐時，應考慮是否必須送餐；在訂購時應留意預計的送達時 間是否符合期望，以免失去預算；出現情況應從速與平台的客戶服務聯絡，要求補送食物或退回款項，亦盡可能自備可重用餐具。