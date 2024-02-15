消委會｜點餐平台送餐需等89分鐘　送餐與自取價格最高相差八成半

疫情令點餐平台在香港迅速發展，隨著點餐平台愈趨普及，消委會指，接獲的相關投訴在過去數年大幅增加，由2019年的101宗，增加至2023年的1,061宗，增幅逾9倍。消委會早前亦通過實試，發現服務質素參差，有點餐平台的預計送餐時間送達最長需等89分鐘；送餐與外賣自取價格最高亦相差八成。 消委會去年12月時分別透過6個香港人常用的點餐平台的手機應用程式，先後進行56次實試點餐及外送服務，分別在午膳及晚膳時段，點選共177項食物。

預計最長需等89分鐘 消委會表示，在實試當中，有9次(16%)實際送餐時間較預計的遲，當中4次均屬於同1個綜合平台，此平台的最短預計送達時段為25至35分鐘，最長為35至45分鐘；有兩個以特定時間方式顯示預計送達時間的連鎖食肆平台，共有3次遲到，當中一次已預計需時長達59分鐘才可送達，最終仍遲到9分鐘；另有1次雖然沒有遲到，但預計時間卻長達89分鐘。 消委會指，即使點選同一食肆的相同食物，不同平台的實際送達時間亦有差別。該會分別於三個綜合平台點選同一食肆的鍋貼及湯麵套餐， 其中一個平台於訂餐後23分鐘已率先將食物送達，而最遲的1個平台則用78分鐘(遲到10分鐘)，兩者相差達55分鐘。