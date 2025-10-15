消委會｜1款狗玩具檢出致癌物六價鉻　2款獲最高5星總評最安全

消費者委員會測試30款標明供狗隻使用的玩具樣本，全部樣本沒有檢出塑化劑、游離甲醛或禁用的偶氮染料，亦無發現可能造成損傷的尖角或銳邊，相關表現令人滿意。97%樣本的特定元素遷移量均符合歐洲兒童玩具安全標準要求。當中有兩款樣本，「VETRESKACHERRY KNOT ROPE TOYFRINGE」及「Breezy Tail DENTIMALDental Monster Chika (Pink Color)」獲得最高總評5星。逾9成樣本檢出三價鉻，惟1款樣本有部件的三價鉻遷移量高於歐洲兒童玩具安全標準的要求上限。

消委會檢測30款來自多個品牌的狗玩具樣本分別從寵物用品店、家品店，以及網上商店購買，售價由30元至179元。樣本涵蓋4大主要類別，包括11款毛/布公仔、7款為繩索/繩結/編織或含相關部件的款式、9款以橡膠或乳膠為主的款式，以及3款含皮革部件的款式；當中6款樣本聲稱可供狗主將寵物零食放入內讓狗隻探索。為同時保障幼兒和狗隻的健康和安全，消委會參考歐洲兒童玩具安全標準，對不同物料的樣本進行19種特定元素遷移量分析及進行物理試驗；另按產品物料的特性，參考適用的歐洲或國際標準，進行其他有害物質的檢測。

逾九成樣本檢出三價鉻 皮革款式遷移量較高 消委會表示，樣本中最常檢出的元素為三價鉻，有28款樣本均有部件檢出三價鉻，遷移量由 0.02 毫克至 647.7 毫克不等，大部分樣本三價鉻遷移量均遠低於標準上限(低於2毫克/公斤），相信引致健康風險的機會不大。惟一款皮革樣本「GONTA CLUB Natural leather and cotton rope toy」有部件的三價鉻遷移量高於歐洲兒童玩具安全標準第三類玩具物料(可刮取玩具物料)所設的要求上限(460毫克/公斤)。3款樣本的皮革部件所檢出的三價鉻遷移量明顯高於其他種，平均遷移量約為 357.3毫克/公斤，相信與三價鉻化合物普遍應用於皮革的鞣製程序有關。根據美國毒物與疾病登記署（ATSDR）資料，三價鉻可令動物出現皮膚過敏反應。若寵物在接觸皮革製玩具後出現持續或反覆的皮膚問題，狗主應考慮帶同相關玩具產品尋求獸醫意見類的物料，以商議治療方案。

1 款有部件檢出致癌物六價鉻 仍符合標準要求 消委會又發現，有1款橡膠樣本「PLATZ 肥豬叫聲玩具 Boo Ton Dog Toy S」有部件檢出六價鉻，遷移量為0.0362毫克/公斤，沒有超出歐洲兒童玩具安全標準就第三類玩具物料所設的要求上限。不過，根據國際癌症研究機構資料，六價鉻化合物對人類具致癌性，可引致肺癌，與鼻竇癌症亦有關，亦有足夠證據指對實驗動物亦具致癌性，被列為「令人類患癌物質」（第1組物質）。根據美國及歐洲相關研究，六價鉻若經口服攝入，可能影響動物的腸胃系統；皮膚接觸亦有機會引致過敏或刺激反應。雖然該樣本檢出的六價鉻遷移量符合歐洲兒童玩具安全標準，惟考慮到其潛在健康風險，消委會建議相關生產商應審慎選用原材料，以保障寵物安全。

三成樣本檢出小量鉛 七成樣本檢出鋅 消委會指，有三成樣本(10款)檢出鉛，全部符合歐洲兒童玩具安全標準的要求上限(23毫克/公斤)，當中5款樣本有2至3個部件均檢出鉛。美國國家癌症犬基金會指出，狗隻長期接觸含鉛的狗玩具或會引致鉛中毒，最終可能出現嚴重神經問題，幼犬中毒機會相對較大。考慮到鉛可於體內積累的特性，以及其潛在的健康風險，消委會建議消費者選擇鉛遷移量較低或沒有檢出鉛的狗玩具，以盡量減低寵物及家人接觸到鉛的機會。此外，有6款樣本標示為「藏食玩具」，可供狗主放入寵物零食供狗隻探索。其中2款的橡膠部件分別檢出3種及4種元素，鋅遷移量亦明顯較其他4款樣本高，當中1款更檢出小量鉛。 另外，七成樣本(21款)檢出鋅，全部樣本均符合相關標準的要求上限(46,000毫克/公斤)，惟樣本中以乳膠或橡膠部件較普遍檢出鋅，相信與製造乳膠或橡膠的過程中普遍要用上鋅化合物有關。美國和澳洲均有個案指出，狗隻因為誤吞含鋅的異物而出現中毒情況。消委會提醒，橡膠或乳膠物料較易被狗隻咬爛，若相關部件出現損毀情況，狗主應及時棄置相關玩具，以減低狗隻大量吞食玩具物料而增加攝入鋅的風險。

七成樣本無標示清洗方法 寵物玩具對幼兒亦具潛在風險 消委會檢視樣本的標籤資料，發現有七成樣本沒有標示清洗方法，若狗玩具洗滌不當，可造成損壞，影響其耐用程度，甚至可能因沾有污垢、唾液、微生物，滋生細菌，甚或衍生出有害物質。消委會建議供應商在產品上加設說明，提醒狗主定時清潔及檢查玩具狀況，以保障寵物及家人健康。 此外，不少狗玩具的外形與兒童玩具十分相似，幼兒與狗隻互動時，或會誤將狗玩具放入口中啃咬、吸吮。是次樣本檢出的三價鉻和六價鉻，均可令人出現皮膚過敏反應，引致痕癢、泛紅、丘疹、腫脹，甚至令接觸範圍出現水泡。兒童亦可透過接觸玩具而攝入鉛。消委會提醒家長應避免讓幼童接觸寵物玩具，尤其在無人看管情況下，以減低誤吞異物、造成哽塞或引致上述健康風險的機會。