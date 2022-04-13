消委會｜10款中低價浴巾完勝千元產品 大部分抗菌表現令人失望

疫情下市民更加注重個人衞生，不少人一回家便洗澡更衣，一條吸水、耐用、柔軟又抗菌的浴巾，是家居必備用品。消委會測試市面上40款以棉為主要成分的浴巾，當中32款為一般浴巾，另外8款聲稱具有抗菌功能。售價由$29至$1,120不等。測試主要比較樣本的吸水表現、乾燥速度、耐用程度及纖維成分標籤準確度，並檢視8款聲稱有抗菌功能樣本的抗菌表現。

而浴巾最基本要具有良好的吸水性能，消委會透過量度樣本從接觸水面到完全浸濕，並開始下沉所需的時間，以評估樣本的吸水效能。測試發現，22款樣本於洗濯前的吸水效能頗高，所需時間約為3至5秒，即代表樣本能於短時間內吸乾水分。有3款樣本的吸水表現則較遜色，在洗濯前樣本吸水需時38至50秒，而其中2款即使是洗濯1次後，吸水時間仍分別需時15、16秒。

測試中13款總評獲4分或以上的樣本，其中10款售價均在$300以下，介乎$100至$256。相反測試中5款售價最高，價錢介乎$409至$1,120的樣本，其中有3款的總評均只獲3分，表現略為遜色。當中售價最高、達$1,120的測試樣本的吸水表現遜色，洗濯1次後，表面已起毛球，其色彩亦明顯不及洗濯前亮麗。

而浴巾長期接觸水和身體皮脂，並置於高溫潮濕的浴室環境中，會容易成為細菌和霉菌，並產生難聞的氣味及長出黑斑。在抗菌試驗中，技術人員參考JISL1902標準中的試驗方法，將金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌，置於8款聲稱有抗菌功能的樣本上培養，經過特定時間後，再數算存活菌種的數量，計算其減幅。

測試結果顯示只有1款能有效抑制2種試驗菌種的生長，抗菌表現尚算不俗。但有6款樣本只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長，當中有2款樣本洗濯50次後抗菌能力下降；餘下的1款樣本，無論是洗濯1次或50次後，皆未能有效抑制2種試驗菌種的生長，抗菌表現遜色。

全數浴巾樣本有不同程度縮水

要保持衞生，市民需要經常替換，以及根據護理標籤的指示洗濯浴巾。惟是次測試發現，經50次洗滌及晾乾，全部樣本都有不同程度的收縮，尤以長度的縮減較明顯，縮水率為1.5%至10.1%。其中3款樣本的長度，較洗濯前縮短約10%。消費者應避免使用高於護理標籤的最高水溫清洗浴巾，以免加劇縮水的情況。

另外，測試發現有9款樣本在洗濯1次後，其外觀跟洗濯前有明顯的落差，例如表面出現明顯的毛球及／或褪色，表現令人失望。而當中有3款樣本售價都較高，由$460至$1,120。經洗濯50次後，全部樣本都出現不同程度的褪色或起毛球，有7款樣本的觸感明顯變得粗糙或硬，用於擦拭身體時，或會感覺欠舒適。

此外，測試亦發現有5款樣本標示的纖維成分欠準確，包括2款分別標示為棉成分或彩棉的浴巾，但實際檢出的成分則包含多種人造纖維，棉的成分比例大約只佔一半。另有3款標示為100%棉的樣本，實際檢出的成分比例與標示有差異，消委會已連同1款抗菌表現遜色的樣本，交由海關跟進。