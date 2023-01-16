消委會｜10款洗衣乾衣機效能參差　售5390惠而浦表現媲美逾2萬Miele(有片)

消費者委員會測試市面10款洗衣乾衣機樣本的洗衣、烘乾及洗衣連烘乾功能，發現不論是洗衣潔淨程度、脫水表現、乾衣準確度、耗電耗水量及所需時間等各方面，表現均極為懸殊。同一樣本在處理不同物料的衣物，以及進行不同程序時的表現亦非常參差。洗衣潔淨程度表現最佳，獲4.5分的3款樣本，跟乾衣度準確性表現最佳的3款樣本，全部來自不同的品牌。在洗衣程序的慳電程度獲最高評分的2款樣本，在乾衣程序的慳電程度則是評分最低的其中2款樣本。

消費者測試的10款洗衣乾衣機均屬前置式俗稱「大眼雞」，售價由5,390元至21,980元。9款聲稱的最高洗衣量為8公斤，餘下1款為7公斤。是次測試項目包括各樣本的洗衣及乾衣表現、慳電及慳水程度、洗衣及乾衣速度等。

潔淨程度相差 約 27% 樣本的洗衣潔淨程度測試結果顯示樣本間的潔淨效果頗 參差，例如在「清洗人造纖維衣物」環 節中，樣本的潔淨比率最多相差約27%。綜合各環節的測試結果，樣本的評分由3.5點至4.5點，其中「Miele」、「LG」及「三星Samsung」洗得較乾淨，獲4.5點評分。「惠而浦Whirlpool」、「美的Midea」及「Panasonic」則表現較差，僅獲3.5點評分。

過水效能相差 約 54% 測試結果顯示樣本間的過水效果參差，例如在「清洗棉質衣物」環節中，樣 本的過水指數最多相差約54%。綜合各環節的測試結果，樣本的評分由3.5點至4.5點，其中「惠而浦Whirlpool」及「三星Samsung」的過水效果較佳， 獲 4.5點評分。「Panasonic」則表現較差，只得3.5點評分。 脫水效能可相差 逾 1 倍 測試結果顯示樣本間的脫水效果參差，尤其在「清洗棉質衣物」環節中，樣本的殘留水分量由37%至87%，差異很大。綜合各環節的測試結果，樣本的評分由3 點 至 4 . 5 點 ， 其中「Miele」及「三星Samsung」脫水效果較佳，獲4.5點評分。「惠而浦Whirlpool」、「東芝Toshiba」及「Panasonic」聲稱 的最高脫 水 轉速 分別為1,400 rpm及1,200 rpm，但在基本的「棉質」及「人造纖維」洗衣程序預設的脫水轉速都僅為800 rpm，屬各樣本中最低，結果這3款樣本在測試中得出的脫水效果較差，僅獲3點評分。