不少人都會在家中添置空氣清新機，以改善室內空氣質素。消委會測試市面上10款空氣清新機，並按空氣清新機聲稱適合房間面積分為3組。結果發現在聲稱較大適合房間面積的一組中，發現有兩款表現較佳，分別是LG和小米品牌，整體和空氣淨化表現評分均獲4.5星(5星為滿分)。其中售價僅1,899元的「小米空氣淨化器4 Pro」的整體和空氣淨化表現評分，比售價7,880元的「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03」更佳，Dyson的相關評分為4星。消費者提醒市民在選擇空氣清新機時，不應只考慮機價，還要計算更換過濾器的頻密程度和成本。

消委會今次與機電工程署合作，從不同零售店購買了10款空氣清新機進行空氣淨化表現、寧靜程度及使用方便程度的測試，所有樣本都隨機附送HEPA過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等，售價由1,798元至7,880元。10款樣本按聲稱適用房間面積分為3個組別，第一個組別包含聲稱適用房間面積最大的樣本(介乎646平方呎至1,000平方呎)，第二個組別為適用房間面積屬中等的樣本(介乎387平方呎至413平方呎)，而第三個組別為適用房間面積屬最小的樣本(介乎248平方呎至280平方呎)。

結果發現4款聲稱「適用房間面積」介乎646呎至1,000呎的空氣清新機，在整體評分和空氣淨化表現等，以LG和小米品牌為更高，均獲4.5星(5星為滿分)，比最貴7,880元的「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03」更佳。此外，在去除煙霧和甲醛的淨化速度方面，按組別比較，第一和第三組別的樣本表現較懸殊，淨化速度分別相差2.6和12.3倍，只有第二組別的樣本表現相近，速度相差只有0.59倍。

部分 過濾器使用時間短 首10年開支可逾7500元

至於去除甲型流感病毒H1N1，全部樣本表現優異，樣本操作20分鐘後去除病毒率已超過99%，而操作1小時後更高達超過99.99%。惟消委會提醒，日常環境跟測試環境不同，病毒可通過其他途徑傳播，例如飛沫和衣服等，市民不應完全依賴空氣清新機以預防疾病，亦要注重其他的防禦措施，例如佩戴口罩。