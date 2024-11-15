近日天氣忽冷忽熱，若能具備冷暖功能的無葉風扇便相當方便。消委會測試了市面上11款樣本冷暖無葉風扇，發現它們在暖風加熱速度、涼風送風量及能源效率方面表現頗為懸殊。暖風加熱時間由1.8分鐘至6.8分鐘不等，相差約2.8倍，其中2款需超過6分鐘才能達到最高溫度的90%，另有2款暖風熱力分布不均勻。此外，消委會還發現，冷暖無葉風扇的暖風功能能源效益或不及冷暖空調。
「momax」加熱需6.8分鐘最慢
是次測試11款備有暖風及涼風功能的無葉風扇，售價由699元至6,988元，各樣本暖風功能的額定功率由1,300瓦特至2,200瓦特，而涼風功能的額定功率則由23瓦特至40瓦特。當中有6款隨機附送HEPA過濾器，聲稱可同時淨化空氣。
測試參考最新版本的國際標準IEC 60675進行，比較各樣本暖風的加熱速度、熱力均勻度及耗電量。11款樣本量得出風口最熱位置的最高溫度升幅由52.3K至 91.3K(1K 等於 1°C)不等。另外，各樣本的加熱時間(即由室溫上升至最高溫度的90%的所需時間)懸殊，介乎1.8分鐘至6.8分鐘。其中售價4,990元的「LG」及售價2,380元「momax」樣本需要逾6分鐘才能加熱至相應溫度，其中「momax」加熱速度6.8分鐘最慢，相反，售價6,988元「飛利浦PHILIPS」及售價1,598元的「Power Living」樣本加熱較快的樣本，需時不多於2分鐘。
消委會表示，2016年測試的15款傳統暖風機加熱時間由15秒至3分鐘不等，其中10款在1分鐘內加熱完成。相比之下，今次的無葉風扇樣本加熱速度普遍較慢。
兩款樣本熱力分布不均勻
測試亦發現有2款樣本熱力分布較不均勻，當擺放在距離木板0.5米時，木板不同位置所量得最高與最低的溫度升幅差異，分別達約20K及24K。該2款樣本為售價2,380元「momax」及售價1,388元「寶康達Primada」。
另外，消費者或會認為，冬天使用無葉風扇的暖風功能必定會較開啟冷暖空調機更省電，惟測試發現冷暖空調暖風功能的能源效益較無葉風扇的高。今次各樣本暖風功能的耗電量，量得的功率由1,257瓦特至2,164瓦特不等，若以每晚使用 5小時暖風功能及每度電1.6元計算，視乎不同樣本的輸入功率，一個月(30天)的最高電費由約302元至519元。
「寶康達Primada」涼風表現差
在涼風送風量方面，消委會發現各樣本的送風量介乎每分鐘5.4立方米至25.8 立方米，最高與最低相差3.8倍。其中「家逸Yohome」、「普樂氏Proluxury」、「寶康達Primada」送風量較遜色，每分鐘僅為10立方米或以下，其中「寶康達Primada」涼風表現最差，而「飛利浦PHILIPS」、「德國寶German Pool」樣本，每分鐘的送風量表現超過23立方米。