近日天氣忽冷忽熱，若能具備冷暖功能的無葉風扇便相當方便。消委會測試了市面上11款樣本冷暖無葉風扇，發現它們在暖風加熱速度、涼風送風量及能源效率方面表現頗為懸殊。暖風加熱時間由1.8分鐘至6.8分鐘不等，相差約2.8倍，其中2款需超過6分鐘才能達到最高溫度的90%，另有2款暖風熱力分布不均勻。此外，消委會還發現，冷暖無葉風扇的暖風功能能源效益或不及冷暖空調。

「 momax」加熱需6.8分鐘最慢

是次測試11款備有暖風及涼風功能的無葉風扇，售價由699元至6,988元，各樣本暖風功能的額定功率由1,300瓦特至2,200瓦特，而涼風功能的額定功率則由23瓦特至40瓦特。當中有6款隨機附送HEPA過濾器，聲稱可同時淨化空氣。

測試參考最新版本的國際標準IEC 60675進行，比較各樣本暖風的加熱速度、熱力均勻度及耗電量。11款樣本量得出風口最熱位置的最高溫度升幅由52.3K至 91.3K(1K 等於 1°C)不等。另外，各樣本的加熱時間(即由室溫上升至最高溫度的90%的所需時間)懸殊，介乎1.8分鐘至6.8分鐘。其中售價4,990元的「LG」及售價2,380元「momax」樣本需要逾6分鐘才能加熱至相應溫度，其中「momax」加熱速度6.8分鐘最慢，相反，售價6,988元「飛利浦PHILIPS」及售價1,598元的「Power Living」樣本加熱較快的樣本，需時不多於2分鐘。

消委會表示，2016年測試的15款傳統暖風機加熱時間由15秒至3分鐘不等，其中10款在1分鐘內加熱完成。相比之下，今次的無葉風扇樣本加熱速度普遍較慢。