消委會｜12款兩匹分體冷氣機製冷效能可差27%　大金最慳電　6款總評獲4.5分(有片)

消委會今期測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本，包括5款冷暖空調機及7款淨冷型冷氣機，其中兩款分別屬「纖巧型」和「窗口式」分體機。結果發現，雖然全部樣本在製冷及供暖同獲「1級能源標籤」，但它們之間的能源效率頗為參差，製冷效率最高較最低者省電達27%，製暖效率最高較最低者可省電10%。

兩款 製冷量較其聲稱數值低

今期消委會測試的12款「兩匹」變頻式分體機中，5款冷暖空調機的售價介乎9,980元至20,580元，其餘7款淨冷型冷氣機的售價則介乎9,888元至12,840元。所有樣本聲稱的製冷量由5.000千瓦至5.310千瓦之間，而其中5款冷暖空調機的聲稱供暖量則介於5.334千瓦至6.000千瓦。

在製冷量方面，消委會指12款樣本在最大負荷狀態運行下量得的製冷量介乎5.078千瓦至5.526千瓦，其中10款量得的數值較其聲稱數值高出1.5%至5.8%，獲得5點評分。其中售價11,930元的「日立牌HITACHI」及售價10,780元的「樂信牌Rasonic」量得的製冷量則較其聲稱的數值分別低2.4%及2.6%，吻合程度相對遜色，只獲4點評分，表現不及售價9,888元且獲得5點評分的「開利Carrier」。

萬元級「格力」 「美的」獲4.5星 媲美 2 萬元「三菱重工」

在供暖量方面，5部冷暖空調機中，售價20,580元的「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」、售價13,990元的「格力GREE」和售價9,980元的「三星Samsung」的測得供暖量均高於其聲稱數值，幅度介乎1.0%至2.7%。至於售價11,799元的「美的Midea」和售價11,590元的「東芝TOSHIBA」的測得供暖量則分別低於其聲稱數值1.2%和1.4%，吻合程度相對較差，僅獲得4點評分。然而，萬元級「格力GREE」和「美的Midea」樣本獲最高4.5星總評，媲美2萬元「三菱重工」樣本。

大金料每年電費僅1184元 一款最 嘥電

在消費者最關注的慳電能力方面，消委會估算製冷所需的電費，假設每年開機進行製冷共180天，每天12小時，以每度電1.7元計算，估算出樣本每年製冷所需電費由1,184元至1,630元不等。其中最省電的是「大金DAIKIN」和「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」樣本，估計每年電費分別為1,184元和1,261元；相反，最耗電的是「珍寶General」和「日立牌HITACHI」，估計每年電費分別為1,630元和1,628元。

在總評方面，冷暖空調機中的「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」、「格力GREE」及「美的Midea」，以及淨冷型冷氣機中的「大金DAIKIN」、「樂信牌Rasonic」和「開利Carrier」等6款冷氣機均獲得消委會總評最高分的4.5星。