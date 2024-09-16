消委會｜12款港車北上「交強險」保額相同惟保費差近四成　即睇邊間最抵(有片)

消委會指申請港車北上自駕遊的市民愈來愈多，並於今期檢視了12間承保「等效先認」產品的本地保險公司所提供的內地強制性附加險「機動車交通事故責任強制保險」(「交強險」），以及選擇性附加險「車輛商業保險」(「商業險」)的資料，發現各公司的「交強險」責任賠償額，雖然均為內地最低法定要求的20萬元人民幣，但年度保費最多可相差近四成，當中6至8座車輛保費最高，達1,342港元。

兩間投保公司較抵 是次調查，消委會是參考了載列於香港保險業聯會網頁上有承保「等效先認」保險產品的公司名單，從中抽取12間作調查對象，於其官方網頁上搜集有關「交強險」及「商業險」產品的資料，並致函及發送問卷予該等公司索取產品詳情。有兩間保險公司未有提供完整回覆，消委會職員遂以一般消費者身分聯絡該等公司作進一步查詢。

目前消費者在獲發內地有關部門的牌照前，必須先購買已生效的「交強險」。在「等效先認」政策下，申請人可在其車輛的香港法定汽車保險保單有效期內，添加等同內地「交強險」的「等效先認」保單，整張保單由同一家香港保險公司發出，方便申請人毋須分開購買兩地保單。 調查發現12 間保險公司，包括安聯環球企業及專項保險、世聯保險、安盛保險、中銀集團保險、保持保險(香港)、中國交銀保險、中國平安保險(香港)、中國太平保險(香港)、大新保險、三井住友海上火災保險(香港)、立橋保險、蘇黎世保險，它們的「交強險」保障範圍均無差別，但保費有一定程度的差異。「交強險」計劃一般按車輛連司機在內的座位數目，分6座以下及6座至8座兩類收費。

當中，年度保費最平的是三井住友海上火災保險(香港)有限公司及立橋保險有限公司，兩間的6座以下的家庭自用車輛「交強險」年度保費為760元人民幣，折合832港元；至於同款保險最貴的安盛保險有限公司，則要價1,159港元，相差接近四成。而6至8座的車輛，所需保費則介乎963港元至1,342港元，相差同樣接近四成。 內地「第三者責任」不涵蓋承保乘客 籲增購 「商業險」 另外，消委會指內地的「第三者責任」保險與本港的「第三者保險」不同，內地的「第三者責任」不涵蓋承保車輛上的乘客，建議駕駛者若希望為自己及車上乘客加添保障，應加購「商業險-車上人員責任」。12間公司所提供的「商業險-第三者責任」產品，保額介乎100萬元人民幣至1,000萬元人民幣，保障額為「交強險」最低法定要求的5至50倍，提供1,000萬元人民幣保額的「商業險-第三者責任」計劃的公司有4間，包括世聯保險、中國太平保險(香港)、立橋保險和蘇黎世保險。