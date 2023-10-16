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2023-10-16 10:40:28

消委會｜125杯椰子奶鈣含量等同1杯低脂奶　植物奶營養未必能取代牛奶(有片)

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消委會檢測發現，125杯椰子奶鈣含量等同1杯低脂奶，指植物奶營養未必能取代牛奶。(李睿哲)

消委會檢測發現，125杯椰子奶鈣含量等同1杯低脂奶，指植物奶營養未必能取代牛奶。(李睿哲攝)

消費者委員會測試市面上5類共39款預先包裝植物奶，及參考澳洲新西蘭食品標準管理局無營養增強椰子奶的鈣含量，發現若無添加營養，不論鈣或蛋白質，椰子奶含量最低，分別飲用約125杯和34杯才能攝取與1杯低脂奶相同的營養值，5類植物奶中僅豆奶樣本的平均蛋白質含量較高。植物奶在營養角度而言，卻未必能完全取代含豐富蛋白質及鈣質的牛奶。消委會提醒消費者，若以植物奶代替牛奶，應選擇有添加鈣及維他命的產品，亦要從其他膳食中攝取足夠營養。

消委會搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶、以及椰子奶和米奶各5款，每100毫升售價介乎1元至8.5元，最高與最低相差達7.5倍。當中有19款樣本總評獲得4分或以上，反映不論平貴也有好選擇。

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豆奶平均蛋白質含量最高。(網上圖片)

豆奶平均蛋白質含量最高。(網上圖片)

豆奶平均蛋白質含量較高

消委會測試，以100升樣本為單位，12款豆奶樣本的平均蛋白質含量為3.26克，遠高於其他4植物奶(0.1克至0.66)，平均含量最低為椰子奶(0.1)和米奶(0.19)6款豆奶樣本的蛋白質含量達每100毫升3.4克至4.92克，較低脂奶更高(3.37)。飲用1240毫升的豆奶已可攝取約7.82克蛋白質，佔中國營養學會建議成年女性每日推薦攝入量的14.2%。若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，則需飲用約5杯才攝取到相當於1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，若以椰子奶攝取同等份量的蛋白質，更需飲用約34杯。

植物奶鈣含量遠低於低脂奶。(網上圖片)

植物奶鈣含量遠低於低脂奶。(網上圖片)

植物奶鈣含量遠低於低脂奶

消委會以每100千卡食物的量度標準計算，16款植物奶樣本達高鈣定義；若按每100毫升計，16款之中只有3款添加了鈣的樣本屬高鈣，包括1款豆奶、1款杏仁奶及1款椰子奶樣本中有23款沒有額外添加鈣，以每100毫升計，其鈣含量介乎2.55毫克至76.12毫克，遠低於低脂奶的鈣含量(125毫克)以無添加鈣樣本的平均含量計算，若要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣，需飲用約6杯豆奶或7杯杏仁奶、約22杯米奶、33杯燕麥奶，或約125杯椰子奶

「UFC」及「Dream」聲稱添加了維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D。(李睿哲攝) 「UFC」及「Dream」聲稱添加了維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D。(李睿哲攝)

2奶樣本聲稱添加維他命D但檢不出

12款完全檢不出維他命B2，當中包括所有椰子奶、3()米奶、1款杏仁奶和3款燕麥奶8款樣本檢出維他命D，每100毫升含量介乎0.06微克至0.865微克。UFC」及「Dream」聲稱添加了維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D，與成分表不符，或未能達到消費者的期望

六成樣本檢測結果與標示不符。(李睿哲攝)

六成樣本檢測結果與標示不符

超過六成樣本標示的營養資料與檢測結果的差異不符《營養標籤及營養聲稱技術指引》的要求，當中包括13款樣本的鈣、維他命B2或維他命D的資料，相關資料已交予食物安全中心跟了可能是標籤資料出有沉澱物在包裝底部消費者飲用時或只能攝取較標示值低的營養。消委會認為生產商應不時測試產品，更新標籤，讓消費者知所選擇

逾六成樣本驗出鎳 正常飲用風險低。(李睿哲攝)

逾六成樣本驗出鎳 正常飲用風險低。(李睿哲攝)

植物奶鈣含量遠低於低脂奶

消委會以每100千卡食物的量度標準計算，16款植物奶樣本達高鈣定義；若按每100毫升計，16款之中只有3款添加了鈣的樣本屬高鈣，包括1款豆奶、1款杏仁奶及1款椰子奶樣本中有23款沒有額外添加鈣，以每100毫升計，其鈣含量介乎2.55毫克至76.12毫克，遠低於低脂奶的鈣含量(125毫克)以無添加鈣樣本的平均含量計算，若要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣，需飲用約6杯豆奶或7杯杏仁奶、約22杯米奶、33杯燕麥奶，或約125杯椰子奶

「UFC」及「Dream」聲稱添加了維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D。(李睿哲攝) 「UFC」及「Dream」聲稱添加了維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D。(李睿哲攝)

2奶樣本聲稱添加維他命D但檢不出

12款完全檢不出維他命B2，當中包括所有椰子奶、3()米奶、1款杏仁奶和3款燕麥奶8款樣本檢出維他命D，每100毫升含量介乎0.06微克至0.865微克。UFC」及「Dream」聲稱添加了維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D，與成分表不符，或未能達到消費者的期望

六成樣本檢測結果與標示不符。(李睿哲攝)

六成樣本檢測結果與標示不符。(李睿哲攝)

樣本驗出鎳 正常飲用風險

10款樣本檢出鎳包括8款豆奶及2款燕麥奶，含量介乎每公斤0.23毫克至1.08毫克食物普遍含有來自環境的微量金屬污染物，而大豆、燕麥片等的天然鎳含量較高。雖然目前未證據顯示攝入鎳會對人體健康構成風險，惟對鎳敏感的人士，進食含鎳的食物可能會引致系統性接觸性皮膚炎

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