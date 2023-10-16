消委會｜125杯椰子奶鈣含量等同1杯低脂奶　植物奶營養未必能取代牛奶(有片)

消費者委員會測試市面上5類共39款預先包裝植物奶，及參考澳洲新西蘭食品標準管理局無營養增強椰子奶的鈣含量，發現若無添加營養，不論鈣或蛋白質，椰子奶含量最低，分別飲用約125杯和34杯才能攝取與1杯低脂奶相同的營養值，5類植物奶中僅豆奶樣本的平均蛋白質含量較高。植物奶在營養角度而言，卻未必能完全取代含豐富蛋白質及鈣質的牛奶。消委會提醒消費者，若以植物奶代替牛奶，應選擇有添加鈣及維他命的產品，亦要從其他膳食中攝取足夠營養。 消委會搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶、以及椰子奶和米奶各5款，每100毫升售價介乎1元至8.5元，最高與最低相差達7.5倍。當中有19款樣本總評獲得4分或以上，反映不論平貴也有好選擇。

豆奶平均蛋白質含量較高 消委會測試，以100毫升樣本為單位，12款豆奶樣本的平均蛋白質含量為3.26克，遠高於其他4類植物奶(0.1克至0.66克)，平均含量最低為椰子奶(0.1克)和米奶(0.19克)。有6款豆奶樣本的蛋白質含量達每100毫升3.4克至4.92克，較低脂奶更高(約3.37克)。飲用1杯240毫升的豆奶已可攝取約7.82克蛋白質，佔中國營養學會建議成年女性每日推薦攝入量的14.2%。若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，則需飲用約5杯才攝取到相當於1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，若以椰子奶攝取同等份量的蛋白質，更需飲用約34杯。

植物奶鈣含量遠低於低脂奶 消委會以每100千卡食物的量度標準計算，有16款植物奶樣本達高鈣定義；若按每100毫升計，16款之中只有3款添加了鈣的樣本屬高鈣，包括1款豆奶、1款杏仁奶及1款椰子奶。樣本中有23款沒有額外添加鈣，以每100毫升計，其鈣含量介乎2.55毫克至76.12毫克，遠低於低脂奶的鈣含量(125毫克)。以無添加鈣樣本的平均含量計算，若要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣，需飲用約6杯豆奶或7杯杏仁奶、約22杯米奶、33杯燕麥奶，或約125杯椰子奶。

2 款 椰 奶樣本 聲稱添加 維他命 D 但檢不出 消委會指，12款完全檢不出維他命B2，當中包括所有椰子奶、3款(六成)米奶、1款杏仁奶和3款燕麥奶。有8款樣本檢出維他命D，每100毫升含量介乎0.06微克至0.865微克。「UFC」及「Dream」聲稱添加了維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D，與成分表不符，或未能達到消費者的期望。

六成樣本 檢測結果 與標示 不符 超過六成樣本標示的營養資料與檢測結果的差異不符《營養標籤及營養聲稱技術指引》的要求，當中包括13款樣本的鈣、維他命B2或維他命D的資料，相關資料已交予食物安全中心跟進。消委會指，除了可能是標籤資料出錯，亦可能有沉澱物在包裝底部，消費者飲用時或只能攝取較標示值低的營養。消委會認為生產商應不時測試產品，更新標籤，讓消費者知所選擇。

逾六成樣本驗出鎳 正常飲用風險低。(李睿哲攝)

植物奶鈣含量遠低於低脂奶 消委會以每100千卡食物的量度標準計算，有16款植物奶樣本達高鈣定義；若按每100毫升計，16款之中只有3款添加了鈣的樣本屬高鈣，包括1款豆奶、1款杏仁奶及1款椰子奶。樣本中有23款沒有額外添加鈣，以每100毫升計，其鈣含量介乎2.55毫克至76.12毫克，遠低於低脂奶的鈣含量(125毫克)。以無添加鈣樣本的平均含量計算，若要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣，需飲用約6杯豆奶或7杯杏仁奶、約22杯米奶、33杯燕麥奶，或約125杯椰子奶。

2 款 椰 奶樣本 聲稱添加 維他命 D 但檢不出 消委會指，12款完全檢不出維他命B2，當中包括所有椰子奶、3款(六成)米奶、1款杏仁奶和3款燕麥奶。有8款樣本檢出維他命D，每100毫升含量介乎0.06微克至0.865微克。「UFC」及「Dream」聲稱添加了維他命D的椰子奶樣本檢不出維他命D，與成分表不符，或未能達到消費者的期望。