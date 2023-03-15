消委會｜13款肉乾零食測試檢出污染物或致癌物 全數樣本為高糖高鈉

消費者委員會測試市面上30款肉乾、肉鬆和脆肉乾零食，發現逾4成樣本被驗出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），另有1款脆豬肉乾樣本被驗出禁用獸藥呋喃唑酮代謝物（AOZ），消費者應避免食用。此外，全部樣本屬高糖食物，逾9成半樣本則屬高鈉食品，消費者宜注意食用量，以減低患上大腸癌的風險。

消委會於去年10月至11月從主要零售點搜集10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙（脆豬肉乾）樣本，每包售價介乎11.5至170元不等，而每100克的售價則由13.7至96.8元，差異頗大；但每100克售價最低和最高的樣本，總評均獲4.5分，反映價格相宜的產品亦可以有好品質。

是次研究檢測樣本的食用安全和營養素含量，結果顯示，逾4成樣本，包括9款豬肉乾和4款牛肉乾被驗出PAHs，當中4種PAHs1的總含量（PAH4）為每公斤0.6微克至18.2微克（歐盟上限為每公斤12微克），當中有7款豬肉乾和2款牛肉乾，被驗出出第一組致癌物苯並[a]芘，含量為每公斤0.5微克至1.9微克（歐盟上限為每公斤2.0微克）。

PAH4含量最高的1款為牛肉乾，每公斤達18.2微克，超出歐盟上限逾五成，而其苯並[a]芘的含量則為每公斤1.9微克，亦非常接近歐盟上限。消委會促請廠商定時審視產品的製作過程，減少產品中的PAHs含量，保障大眾健康。消費者進食肉乾等燒烤肉類亦要三思，如想食用亦應先去除燒焦部分，以減少攝入PAHs。

全部樣本高糖高鈉

另外，除1款肉鬆樣本外，全部樣本均屬高鈉食品（即每100克固體食物含超過600毫克鈉），每100克檢出的鈉含量由715毫克至1,900毫克。鈉含量最高的為一款脆豬肉乾，成年人若進食建議分量（即100克）所攝入的鈉（1,900毫克），已達世衞建議的鈉每日攝取上限95%。唯一不屬高鈉的肉鬆樣本，其鈉含量亦十分接近高鈉水平（573毫克）。

同時，全部樣本均屬於高蛋白質（每100克固體食物含不少於12克蛋白質）。然而，肉乾、肉鬆和脆肉乾經過醃製以增加風味，絕大部分均為高糖高鈉食品，消費者應減少進食，不宜以此類食品作為蛋白質的來源。