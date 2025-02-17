消委會︱14款抽濕機大比拼！開利最慳電　一牌子能源效益「2級」扮「1級」(有片)

踏入2月又是回南天的日子，消委會與機電署今期合作測試14款壓縮式抽濕機的能源效能及空氣淨化效能等。結果發現，5款抽濕量在標準環境下略低於聲稱的額定樓值，其中有一款牌子的能源效益標示為1級，但實際只有2級。

消委會｜5款在標準環境下低於聲稱 能源效率相差最高逾五成 今次測試的14款抽濕機，其8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化，售價3,698元至7,580元，當中6款的HEPA過濾器屬基本配件，2款則需額外選購2或屬免費贈品；其餘6款樣本的售價由2,400元至3,998元。14款樣本標示於標準環境下(26.7°C及相對濕度60%)每日的額定抽濕量由12升至19升，惟在廠商環境下(大部分為30°C及相對濕度80%)則由20升至31升，相比起標準環境高出七成。消委會建議市民應參考抽濕機在標準環境下的抽濕量。

測試發現有5款抽濕機樣本的每日抽濕量略低於其額定數值，偏差介乎0.5%至6.8%，仍在能源標籤計劃容許的公差範圍內，包括「飛歌PHILCO」、「樂信牌Rasonic」、「惠而浦Whirlpool」、「VINO」及「伊瑪imarflex」。而樣本間在標準環境下每度電可抽濕2.21升至3.32升，其中「開利Carrier」整體的能源效率較出色，每度電可抽濕約3.32升。 至於在標準環境下抽濕量與樣本「開利Carrier」相若的「伊瑪imarflex」的能源效率表現稍遜，每度電可抽濕約2.21升，換言之，「開利Carrier」樣本的能源效率較樣本後者的高出50.2%。

消委會｜一款能源效益「2級扮1級」 測試結果又顯示，雖然「伊瑪imarflex」標示的能源效益級別為1級，但計算出的能源效益級別只有2級。不過消委會指，該樣本在標準測試環境下量得的每日耗電量與代理商向機電署呈交的數值的差異為+6.5%，仍在標籤計劃可接受的公差範圍(+10%)內，因此沒有違反強制性能源效益標籤計劃的要求，但已將測試結果轉交機電署研究跟進。 消委會｜2款抽濕機去除空氣污染物較遜色 另外在空氣淨化表現方面，8款可配備HEPA過濾器抽濕機樣本，在去除顆粒物及甲醛的速度非常懸殊，淨化速度最快的樣本，在去除煙霧、塵埃、花粉及甲醛的能力，分別比最慢的快4倍、3.7倍、4.4倍及6.4倍。

其中，消委會指「聲寶SHARP」及「Panasonic」去除空氣污染物的速度最快，而表現較遜色的是「LG」及「三菱重工MHI」，該2款樣本的HEPA過濾器需額外購買或屬額外免費贈品。