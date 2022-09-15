消委會｜15款牛油及塗抺醬檢出致癌物　「earth balance」超歐盟標準 (有片)

牛油及塗抹醬是煮食常見食材。消委會測試28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬，結果發現全部12款牛油樣本，均沒有檢出污染物或基因致癌物，惟總脂肪等相對較高，健康風險不容忽視。至於測試中16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本中，逾八成(13款)檢出有毒物質「氯丙二醇」，逾九成(15款)檢出基因致癌物「環氧丙醇」，其中1款樣本的檢出量更超出歐盟標準上限。消委會建議市民如選擇牛油須留意進食分量，以防攝取過量飽和脂肪酸及反式脂肪酸，以保障健康。

1款塗抹醬檢出另一款致癌物

是次測試的28款樣本，涵蓋12款牛油及16款人造牛油及塗抺醬。在食物安全測試中，16款含植物油成分的人造牛油及塗抹醬中，逾八成(13款)檢出有毒物質「氯丙二醇」，逾九成(15款)檢出基因致癌物「環氧丙醇」，含量由每公斤60至1,500微克，參考歐盟相關標準，最高容忍含量為每公斤1,000微克，測試中含量最高的樣本為「earth balance」脂肪塗抹醬，超出歐盟標準上限，只有「大公司Daisy」混合脂肪塗抹醬沒有檢出基因致癌物「環氧丙醇」。

另外，「雪印特級植物牛油」脂肪塗抹醬檢出另一款基因致癌物苯並[a]芘，含量為每公斤0.8微克，符合食安中心將修訂及現行的行動水平。

八成含植物油樣本含損腎3-MCPD

有毒污染物3-MCPD在國際實驗報告中顯示，動物長期每日過量攝入會損害腎臟功能、中樞神經及影響雄性生殖系統。測試發現13款(佔含植物油成分樣本81%、整體樣本46%)檢出3-MCPD含量由每公斤77至1,200微克，最高一款同樣為「earth balance」脂肪塗抹醬，參考歐盟相關標準最高含量每公斤2,500微克)，所有樣本沒有超出標準上限，而「大公司」及「銀寶」混合脂肪塗抹醬，以「table lands」添加植物固醇或甾烷醇脂肪塗抹醬沒有檢出3-MCPD。

雖然牛油沒檢出有毒污染物或基因致癌物，惟測試同時發現牛油壞脂肪酸含量較高，以100克含量計，牛油樣本飽和脂肪酸和脂肪酸含43.1克至49.9克，牛油和植物油混合樣本組別則介乎30.2克至69克，其他組別也只得9.5克至32.5克。當中含飽和脂肪酸最高的「President」混合脂肪(每百克含69克)，比最低的樣本「Benecol」添加植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬(每百克9.5克)相差逾6倍。