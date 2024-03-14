消委會｜15款除皺眼霜　NIVEA性價比最高　雪花秀保濕最強除皺弱

消委會｜15款除皺眼霜 NIVEA最平最高分 最貴雪花秀保濕最強除皺弱。（林靄怡 攝）

人人都想保持年輕，被視為靈魂之窗的眼睛皺紋最易出賣年輕，眼霜成為不少女士必備護膚品。消費者委員會挑選了15款除皺眼霜進行試驗和評估。 NIVEA 性價比最高 結果發現，NIVEA眼唇霜在皮膚表面平均粗糙度（Ra值）改變幅度減少11.37%，整體除皺效果達3.5評分（總評分為5）；而保濕效能則的達17.51%，獲評4分；在化學檢測如游離甲醛、香料致癌物質等均獲滿分。 雪花秀眼霜最貴 保濕最強除皺最差 而性價比最低的雪花秀禦時緊顏參養眼霜的除皺效果上稍微遜色，除皺效果表現只獲得2分，但保濕效能仍獲評5分。整體而言，除皺效果最理想的為 The History of Whoo后，經測試後反應可以改善眼肚位置皮膚整體的粗糙度，對較深的皺紋亦有較顯著的改善效果。

15 款眼霜售179元至1060元 消委會測試15款聲稱具除皺功效的眼霜產品，售價由179元至1,060元，以每毫升或每克計則由11.9元至58.3元不等。測試發現，每毫升／克售價較低（少於21元）的3款樣本，同時有不錯的除皺和保濕效果，至於每毫升／克售價較高（超過30元）的10款樣本中則只有2款同時兼具相對理想的除皺和保濕效果，情況反映市場上有表現不俗和較經濟的型號供消費者選擇。 220 位熟齡肌女士30日實測 是次試驗中，由超過220位年齡介乎40歲至55歲的亞洲女性，進行為期30日的半面研究試驗，評估各款眼霜的除皺和保濕等美容功效。每款樣本由14至15位試用者連續使用30日，每日早、晚於指定的其中一邊面眼周範圍使用樣本各一次，另一邊面的眼周範圍則於整個試驗期間不塗搽任何護膚品，以作為空白對照。各試用者雙眼眼肚皮膚範圍的皺紋狀況等級均相若，具有明顯的淺皺紋至深皺紋。採用皮膚紋理測量儀評估試用者眼肚皮膚範圍的紋理，主要就「皮膚表面平均粗糙度（Ra）」和「皮膚粗糙度中最高深度平均值（Rz）」等方面，對比使用樣本前後量得的數值，並扣除空白對照的因素，從而計算數值的改變幅度，若數值有下降，代表皺紋情況得到改善。下降幅度愈大，代表皺紋改善程度愈大。 12 款樣本的除皺效果屬中等 消委會今日公布結果，綜合各款樣本試用者的數據，各樣本量度所得的皺紋參數平均值都顯示有不同程度的改善，整體而言，12款樣本的除皺效果屬中等或稍勝於中等水平，除皺效能表現獲3分至4分，當中以后的除皺效果最理想獲4分，NIVEA及L'Oréal Paris亦獲得3.5分，餘下3款相對上稍為遜色，雪花秀只獲得2分。 所有樣本保濕效果不錯 除皺效能則各有優劣，眼霜亦普遍具保濕皮膚的作用，而全部樣本的保濕效果均不錯。試用者在使用樣本後，眼角太陽穴皮膚位置量度所得的皮膚水分含量都有顯著提升。保濕效果最為突出的1款樣本為雪花秀，試用者的皮膚水分含量平均提升了超過30%；另有10款樣本的保濕效果屬中等至十分理想，試用者的皮膚水分含量平均都提升了14.68%至22.44%。其餘4款樣本的保濕效果雖然相對較遜色，然而試用者皮膚水分的含量平均都提升了9.89%至11.31%。