消委會｜15款除皺眼霜　NIVEA性格比最高　雪花秀保濕最強除皺弱

人人都想保持年輕，被視為靈魂之窗的眼睛皺紋最易出賣年輕，眼霜成為不少女士必備護膚品。消費者委員會挑選了15款除皺眼霜進行試驗和評估。
NIVEA性價比最高
結果發現，NIVEA眼唇霜在皮膚表面平均粗糙度（Ra值）改變幅度減少11.37%，整體除皺效果達3.5評分（總評分為5）；而保濕效能則的達17.51%，獲評4分；在化學檢測如游離甲醛、香料致癌物質等均獲滿分。
雪花秀眼霜最貴 保濕最強除皺最差
而性價比最低的雪花秀禦時緊顏參養眼霜的除皺效果上稍微遜色，除皺效果表現只獲得2分，但保濕效能仍獲評5分。整體而言，除皺效果最理想的為 The History of Whoo后，經測試後反應可以改善眼肚位置皮膚整體的粗糙度，對較深的皺紋亦有較顯著的改善效果。
15款眼霜售179元至1060元
消委會測試15款聲稱具除皺功效的眼霜產品，售價由179元至1,060元，以每毫升或每克計則由11.9元至58.3元不等。測試發現，每毫升／克售價較低（少於21元）的3款樣本，同時有不錯的除皺和保濕效果，至於每毫升／克售價較高（超過30元）的10款樣本中則只有2款同時兼具相對理想的除皺和保濕效果，情況反映市場上有表現不俗和較經濟的型號供消費者選擇。
220位熟齡肌女士30日實測
是次試驗中，由超過220位年齡介乎40歲至55歲的亞洲女性，進行為期30日的半面研究試驗，評估各款眼霜的除皺和保濕等美容功效。每款樣本由14至15位試用者連續使用30日，每日早、晚於指定的其中一邊面眼周範圍使用樣本各一次，另一邊面的眼周範圍則於整個試驗期間不塗搽任何護膚品，以作為空白對照。各試用者雙眼眼肚皮膚範圍的皺紋狀況等級均相若，具有明顯的淺皺紋至深皺紋。採用皮膚紋理測量儀評估試用者眼肚皮膚範圍的紋理，主要就「皮膚表面平均粗糙度（Ra）」和「皮膚粗糙度中最高深度平均值（Rz）」等方面，對比使用樣本前後量得的數值，並扣除空白對照的因素，從而計算數值的改變幅度，若數值有下降，代表皺紋情況得到改善。下降幅度愈大，代表皺紋改善程度愈大。
12款樣本的除皺效果屬中等
消委會今日公布結果，綜合各款樣本試用者的數據，各樣本量度所得的皺紋參數平均值都顯示有不同程度的改善，整體而言，12款樣本的除皺效果屬中等或稍勝於中等水平，除皺效能表現獲3分至4分，當中以后的除皺效果最理想獲4分，NIVEA及L'Oréal Paris亦獲得3.5分，餘下3款相對上稍為遜色，雪花秀只獲得2分。
所有樣本保濕效果不錯
除皺效能則各有優劣，眼霜亦普遍具保濕皮膚的作用，而全部樣本的保濕效果均不錯。試用者在使用樣本後，眼角太陽穴皮膚位置量度所得的皮膚水分含量都有顯著提升。保濕效果最為突出的1款樣本為雪花秀，試用者的皮膚水分含量平均提升了超過30%；另有10款樣本的保濕效果屬中等至十分理想，試用者的皮膚水分含量平均都提升了14.68%至22.44%。其餘4款樣本的保濕效果雖然相對較遜色，然而試用者皮膚水分的含量平均都提升了9.89%至11.31%。
1款檢出游離甲醛 5款檢出香料致敏物
不少人曾試過使用眼霜後有過敏反應並出現痕癢紅腫，對皮膚和外觀均有影響，而防腐劑和香料有較大機會引發皮膚過敏反應。15款樣本中，1款檢出游離甲醛，相信是源自於樣本內可能釋出甲醛的防腐劑，檢出量為0.015%（相等於150ppm）。有海外研究報告指，對甲醛過敏的人士，接觸低濃度水平的甲醛（例如30ppm）已有機會出現過敏反應；另外，有5款檢出香料致敏物質，總量由0.0018%至0.2403%不等，檢出的種類由1種至最多8種。
The History of Whoo后除皺理想但香料最多
當中總量和檢出種類最多的1款樣本，同時為除皺效果相對較理想的樣本后，但樣本的標籤上並沒有標示成分列表，消費者不能靠閱讀標籤而得悉該等致敏物質的存在。
3款含對海洋生物毒性高物質
此外，3款樣本后、OLAY和DR.WU均檢出環戊矽氧烷（D5），其中OLAY更同時檢出微量環丁矽氧烷（D4）。儘管在皮膚護理用品中，使用環矽氧烷化合物成分可以提供順滑的質地和觸感，亦可作為潤膚劑來調理皮膚，然而由於D4懷疑具生殖毒性，對海洋生物的毒性高，消委會促請生產商盡可能降低原料中的含量至技術上可行的最低水平
消費者於日常護理眼部皮膚及選購和使用眼霜時，可參考以下建議：
- 要避免皮膚過早出現衰老徵兆，應保持良好生活習慣，多做運動幫助舒緩壓力，要有足夠休息，並且保持營養均衡的飲食習慣；
- 日常要做好防曬措施，塗搽防曬產品時不忘眼部位置，日間如要長時間逗留戶外，應配戴太陽眼鏡，盡量減低因為紫外線照射而加快眼部皮膚衰老的情況；
- 避免經常用力捽眼或大力拉扯眼部皮膚；
- 應特別留意產品建議使用期，過期產品所含的香料物質或可能因為氧化而衍生出致敏度較高的物質；
- 對香料容易有過敏反應人士，除了避免選用含香料致敏物的產品外，亦要留意產品是否標示含有香料（fragrance或perfume）