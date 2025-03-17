消委會｜17款妝前底霜含可干擾內分泌成分 3款名牌最安全

不少人化妝會用妝前底霜，令底妝更貼服。消費者委員會檢視37款妝前底霜樣本，每支售價由108元至995元不等，以每次用量0.51克（或毫升）計算，每日使用成本介乎1.8元至14.4元，費用相差達7倍，20款標榜具SPF15至SPF50+的防曬效能。是次研究檢視了3種可能干擾內分泌的防曬成分，分別為 EHMC、胡莫柳酯和奧克立林。

八成半具防曬功效樣本含潛在內分泌干擾物

按產品標示及經供應商確認成分資料後發現，在20款標榜具防曬效能的樣本中，八成半（17款）顯示含有可能干擾內分泌的防曬成分，包括甲氧基肉桂酸乙基己酯（EHMC）、胡莫柳酯，以及可能令部分人士引起光過敏反應的奥克立林。

在全部樣本中，3款標示含另一款防曬劑胡莫柳酯，雖然各地規定該成分的最高用量可達7.34%至 15%，但部分研究指胡莫柳酯可能具內分泌影響的特性。至於另一款可能具內分泌影響特性的防曬劑奧克立林，其使用濃度在10%內（推進劑噴霧產品除外）仍屬安全，樣本中有3款顯示使用了相關成分。值得留意的是，如果曾對非類固醇類消炎外用藥物酮洛芬出現光過敏反應的人士，亦有機會對奧克立林產生光過敏反應，因此該等人士應避免選用含奧克立林的化妝品或個人護理用品。

綜觀20款聲稱具防曬效能的樣本中，只有3款沒有添加是次研究關注的防曬成分，可見於具防曬聲稱的化妝品中的應用是十分普遍。