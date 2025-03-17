消委會｜17款妝前底霜含可干擾內分泌成分 3款名牌最安全

不少人化妝會用妝前底霜，令底妝更貼服。消費者委員會檢視37款妝前底霜樣本，每支售價由108元至995元不等，以每次用量0.51克（或毫升）計算，每日使用成本介乎1.8元至14.4元，費用相差達7倍，20款標榜具SPF15至SPF50+的防曬效能。是次研究檢視了3種可能干擾內分泌的防曬成分，分別為 EHMC、胡莫柳酯和奧克立林。
八成半具防曬功效樣本含潛在內分泌干擾物
按產品標示及經供應商確認成分資料後發現，在20款標榜具防曬效能的樣本中，八成半（17款）顯示含有可能干擾內分泌的防曬成分，包括甲氧基肉桂酸乙基己酯（EHMC）、胡莫柳酯，以及可能令部分人士引起光過敏反應的奥克立林。
在全部樣本中，3款標示含另一款防曬劑胡莫柳酯，雖然各地規定該成分的最高用量可達7.34%至 15%，但部分研究指胡莫柳酯可能具內分泌影響的特性。至於另一款可能具內分泌影響特性的防曬劑奧克立林，其使用濃度在10%內（推進劑噴霧產品除外）仍屬安全，樣本中有3款顯示使用了相關成分。值得留意的是，如果曾對非類固醇類消炎外用藥物酮洛芬出現光過敏反應的人士，亦有機會對奧克立林產生光過敏反應，因此該等人士應避免選用含奧克立林的化妝品或個人護理用品。
綜觀20款聲稱具防曬效能的樣本中，只有3款沒有添加是次研究關注的防曬成分，可見於具防曬聲稱的化妝品中的應用是十分普遍。
LANEIGE及Tom Ford含有可能干擾內分泌防曬成分
17個含有可能干擾內分泌防曬成分的妝前底霜，涵蓋多個著名化妝品牌子。其中，「LANEIGE 防曬調色底霜 SPF28 PA++」含EHMC及胡莫柳酯；而「SHISEIDO 晶鑽環采珍珠光澤妝前乳霜 SPF30 PA++」、「Tom Ford SHADE AND ILLUMINATE SOFT RADIANCE PRIMER SPF 25 PA++」及「Giorgio Armani 亮肌防曬妝前底霜 SPF30 PA+++」亦均含EHMC。
消委會指，LANEIGE及Tom Ford的樣本，EHMC位於成分列表中較前位置（列於第六位或之前），SHISEIDO的樣本則列於較後位置。
只有3款底霜不含干擾內分泌防曬成分
37款測試樣本中，只有「Hourglass礦物質妝前乳 SPF15」、「GUERLAIN 賦活護膚妝前底霜」及「M.A.C LIGHTFUL C+光透養膚防曬底霜」不含可能干擾內分泌的防曬成分。
13款樣本或會污染環境
15款樣本顯示含有助提高化妝品穩定性的抗氧化劑 BHT，亦有潛在干擾內分泌的疑慮。除了對防曬成分的關注外，13款樣本顯示含有環矽氧烷化合物，因其高度持久性和生物累積性，最終會釋放到環境並可能造成污染。此外，17款樣本含酒精，部分樣本的酒精成分所佔比例或較高，未必適合乾性肌膚人士頻繁使用；逾六成（24款）樣本顯示含有香料及／或香料致敏物質，或有致敏風險。整體而言，37款樣本之中，僅餘2款未有標示上述值得關注的成分，意味著消費者若要選用妝前底霜，較難避開接觸潛在內分泌干擾物、香料或香料致敏物質的機會。
7款日韓產品欠中英文標示成分
消費者要了解產品是否含有受關注成分主要靠閱讀標籤，標籤資料必須夠詳盡。7款源自日本或韓國的樣本欠缺以中文或英文標示成分列表，標籤資料亟待改善。有5款樣本沒有標示產品使用期，其餘大部分均有說明開封後使用期，介乎6至24個月不等。
選購及使用妝前底霜時，消費者可參考以下小貼士：
- 可先於手部較粗糙範圍試用產品，觀察其遮蓋細紋的效果及持久性，並可在手腕內側範圍試塗，留意會否引起皮膚痕癢或泛紅等不良反應；
- 準備懷孕、懷孕中和餵哺母乳期間的女士，應避免選用含有懷疑內分泌干擾物的產品，建議挑選配方較簡單的產品，不一定要追求聲稱功效多元化的化妝品，青少年亦不宜過早養成化妝的習慣；
- 使用具防曬功效的妝前底霜時，建議最少在外出前 15 分鐘塗抹，以確保防曬成分能充分發揮；
- 即使妝前底霜感覺輕盈清爽，使用完畢也應用適當卸妝產品進行清洗，確保肌膚清潔；
- 可挑選以物理性防曬劑如氧化鋅、二氧化鈦等作為主要防曬成分的產品，此類成分亦可提供較全面的廣譜防曬保護