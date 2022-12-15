消委會｜17款指甲油最少含一種歐盟禁用致癌物 最平88元產品最安全之一

測示亦檢視產品標籤等；25款產品售價每瓶88元至238元不等。有8款沒有檢出歐盟禁用物質，當中5款整體評分得最高的5點評分，包括售價最高的「essie」及「Presto LEDGEL」以及最便宜的「BEHOLD」，反映產品價格和質素未必成正比。

打扮除靠臉上化妝，十指指甲也是不少人不會忽視的一環，更會以水溶性樹脂指甲油安坐家中自行美甲，消費者委員會測試市面上25款水溶性樹脂指甲油產品，發現近七成(17款)檢出最少1種歐盟禁用致癌物，其中「Madam Glam」檢出歐盟和內地均禁用的苯，「QUEENNY」、「GENTLE PINK」和「HI GEL」遊離甲醛不符歐盟《化妝品法規》要求。消委會已把結果轉交海關跟進。Madam Glam代理商向消委會提交不含笨的證書，並稱正研究樣本受污染原因。

苯屬於第一A級致癌物和第一B級可導致基因發生永久性突變物質，歐盟《化妝品法規》禁用。結果發現，「Madam Glam」檢出每公斤0.26毫克苯。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威表示，雖然檢出量屬於微量，但由於苯屬已知人類致癌物，消委會建議消費者避免選用含這類物質的產品。

雖非禁用孕婦也應避免接觸甲苯

甲苯屬二級生殖毒性，訂定指甲產品使用濃度上限25%，即每公斤25萬毫克，全部樣本均檢出甲笨，由1.6毫克至47毫克。但消委會指，短暫暴露於甲苯之中，可能會刺激眼睛、呼吸道和皮膚，引致頭痛及肌肉疲勞，長期接觸或會對肝臟、神經系統，和發育中的胎兒的健康等造成影響，甲苯對發育的胎兒和兒童健康的影響較大，因此孕婦和哺乳中的婦女應盡量避免使用含甲苯的產品。

另外，近半數(12款)檢出四級急性毒性和二級皮膚致癌物二甲苯每公斤0.99毫克至120毫克，歐盟和內地相關法規未訂下濃度上限。

「QUEENNY」、「GENTLE PINK」和「HI GEL」檢出遊離甲醛0.006%至0.010%。甲醛屬第一B級致癌物、第二可導致基因發生永久性突變物質等，歐盟2019年列為禁用物質，並在2022年規定，若化妝品可釋出甲醛總量超過0.001%(10mg/kg)，必須在產品標示「會釋出甲醛」。3款餐品未符歐盟要求。消委會指，甲醛屬易揮發物質，消費者有機會從呼吸道攝入，亦可能引致部分人會手部皮膚敏感。

結果亦顯示，有16款樣本檢出1至3種常見於塑膠、對人體皮膚和呼吸有害的多環芳香烴(PAHs)，而被歐盟禁用的3種PAHs蒽、苯并(a)蒽和萘，有13款檢出0.01毫克至0.2毫克萘，含量最多為「HOMEI」和「OPI」；「FROM THE NAIL」檢出有0.01毫克蒽；「First Street」同時檢出0.01毫克苯并(a)蒽及0.04毫克萘。