消委會｜18款隨行杯保溫效能懸殊　5款容量低於標示逾1成

近年不少消費者開始習慣自備隨行杯，實踐可持續的生活習慣。消費者委員會針對容量、保溫保冷效能、防漏及穩定性，對市面上的18款隨行杯樣本進行測試，包括7款配備吸管的型號，11款屬一般隨行杯或咖啡杯款式，全部均附有杯蓋，聲稱容量介乎350至900毫升，售價由約80元至425元不等。是次物理性能測試參考歐洲標準BSEN12546-1及實驗室設計方法進行。另外安排每款樣本由3位試用者評價使用方便程度。4款總評獲4.5分的樣本，售價均在$240以上。

公稱容量差異最多逾 2 成

根據歐洲標準，將室溫水注入樣本內，直至距離杯蓋蓋底10毫米的位置，所量得容量為「公稱容量」。當中5款的差異超過1成，未能符合歐洲標準容許的10%誤差範圍。差異最大的1款屬樣本中售價最低，其標示容量為420亳升，卻量得只有335亳升，差距逾2成。與此同時，將水位加至貼近甚或浸泡着杯蓋部分後，其中1款聲稱為600毫升的樣本，亦只有532毫升，仍低於標示11.33%。消委會除了已將試驗結果向供應商反映，同時轉交海關研究跟進。

塑膠製樣本保溫保冷均較遜色

在保溫保冷效能方面。消委會在各樣本注入不低於95°C的熱水至公稱容量水平，以原有杯蓋封好後，放置在約20°C的試驗環境下6小時。結果發現各樣本保溫效能差異大，其中2款不鏽鋼樣本水溫仍超過60°C，6款維持50°C以上水溫，表現尚算理想；7款樣本的水溫介乎41.7°C至47.7°C；其餘3款以塑膠物料製成的樣本，水溫只有26.3°C至29.0°C。保冷效能方面，測試改為使用約5°C冷水以同樣方法試驗。結果有8款樣本的水溫仍能維持在11°C以下；3款塑膠製樣本，水溫上升至20.5°C至22.0°C整體而言，塑膠樣本表現較遜色，但不鏽鋼樣本亦非全數優異，反映物料不是唯一影響效能的原因。