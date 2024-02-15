即食麵不但方便又飽肚、味道款式種類繁多，更是不少人士的「療癒美食」或宵夜首選。消費者委員會測試19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵。以1個即食麵及其隨附的調味品和其他配料為1份計，售價由2.2元至33.5元。

測試項目包括營養素、食用安全、麵餅品質等，並各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料，為消費者提供不同部分的營養及食用安全資料。有7款樣本的總評獲4分或以上，當中包括售價較高及較低的樣本，反映平貴也有較健康的選擇。

全部樣本鈉含量高於成人每餐上限

一份即食麵一般包含麵餅、調味品、配菜等，消費者會將三者混合烹煮成湯麵或撈麵。世界衞生組織建議成人每日應攝取少於2,000毫克鈉。是次測試發現，發現全部樣本食用「連湯汁」1整份麵的鈉含量量均高於成人每餐建議上限約667毫克，當中9款樣本更高於成人每日的建議攝入上限，含量最高的1款為「功德林」含量達2,477毫克，超出上限近23.9%；最低的樣本亦有1,509毫克鈉，佔建議每日上限的七成半。消委會提醒消費者，如長期攝取過多鈉，有機會影響健康，增加患心血管疾病及腎病的風險。