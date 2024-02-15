即食麵不但方便又飽肚、味道款式種類繁多，更是不少人士的「療癒美食」或宵夜首選。消費者委員會測試19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵。以1個即食麵及其隨附的調味品和其他配料為1份計，售價由2.2元至33.5元。
測試項目包括營養素、食用安全、麵餅品質等，並各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料，為消費者提供不同部分的營養及食用安全資料。有7款樣本的總評獲4分或以上，當中包括售價較高及較低的樣本，反映平貴也有較健康的選擇。
全部樣本鈉含量高於成人每餐上限
一份即食麵一般包含麵餅、調味品、配菜等，消費者會將三者混合烹煮成湯麵或撈麵。世界衞生組織建議成人每日應攝取少於2,000毫克鈉。是次測試發現，發現全部樣本食用「連湯汁」1整份麵的鈉含量量均高於成人每餐建議上限約667毫克，當中9款樣本更高於成人每日的建議攝入上限，含量最高的1款為「功德林」含量達2,477毫克，超出上限近23.9%；最低的樣本亦有1,509毫克鈉，佔建議每日上限的七成半。消委會提醒消費者，如長期攝取過多鈉，有機會影響健康，增加患心血管疾病及腎病的風險。
調味品也存高鈉高脂陷阱
除了鈉，有8款油炸麵樣本，食用1整份所攝取的飽和脂肪已高於成人每餐建議上限。而最高的1款為非油炸麵樣本，雖然其麵餅的總脂肪及飽和脂肪含量極低，惟隨附的其他成分每100克有37.2克總脂肪及25.1克飽和脂肪，較全部油炸麵樣本還要高，可見樣本中的脂肪主要來源為調味品及配料。
以每100克計算，樣本的調味品及其他配料檢出的鈉含量分別為1,480毫克至24,800毫克，全部均屬高鈉，而總脂肪含量為1.8克至41.9克，飽和脂肪含量為0.4克至25.1克，當中逾四成（8款）樣本屬高脂。如果消費者食用即食麵時為了健康酌量減少、甚或不使用這些調味品和配料，無疑可大大降低每次的鈉和脂肪攝入量。
油炸麵餅平均總脂肪較非油炸高13倍
若消費者想挑選較健康的即食麵，可留意即食麵是屬於油炸或非油炸麵餅，油炸麵餅的飽和脂肪含量高18倍。逾三分之一的油炸麵餅樣本（5款），只要進食1個所攝入的飽和脂肪含量已高於成人每餐的建議攝取上限（7.4克）。
近九成樣本同時檢出兩種潛在致癌物
九成樣本同時含有「或可能令人類患癌」的3-MCPDE，及縮水甘油脂肪酸酯（GE），麵餅方面兩者均以「媽咪胡椒湯麵」含量最多，3-MCPD每公斤含490微克，GE則為850微克。惟現時本港及歐盟均未有為即食麵及其調味品的3-MCPD及環氧丙醇檢出量訂定上限。
消委會表示，目前沒有科學研究指食用即食麵會增加人類致癌的機會，惟測試顯示即食麵普遍高鈉高脂，消費者進食時，可參考以下建議：
- 為減少鈉的攝取量，不要使用全部調味品，並盡量避免喝湯，食用撈麵時最好不要添加全部調味品；
- 留意即食麵配搭的食物，例如午餐肉、香腸、肉丸等加工肉製品，含高脂 和高鈉，建議搭配新鮮和營養豐富的食品，例如蔬菜、雞蛋、雞肉和海 鮮，以減少脂肪和鈉攝取量；
- 麵餅於烹煮的過程中會釋出一些油脂和鈉，建議煮完麵後更換熱水，以稍 微減少脂肪及鈉的攝取量；
- 須控制體重、有高血壓、心血管疾病、腎病等慢性病風險或已患該等疾病 的人士，不建議經常食用即食麵；而有胃酸倒流的人士宜避免在深夜食用 即食麵；糖尿病患者則應注意產品的碳水化合物含量；
- 選擇較健康的非油炸麵食，例如米粉、粉絲、通粉和蕎麥麵，並搭配新鮮和營養豐富的食品，使日常飲食多元化，以均衡攝取營養。