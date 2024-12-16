消委會｜2款去頭皮洗頭水恐損性功能　4款檢出禁用成分或損胎兒生長(有片)

頭屑問題令人困擾，消委會今期測試了市面上25款去頭皮洗頭水，發現4款含有歐盟《化妝品條例》禁用成分吡硫鎓鋅(ZPT)。雖然吡硫鎓鋅具抑菌去屑作用，但動物研究顯示其可能損害胎兒生長，並可引起接觸性皮膚炎，還可能刺激眼睛。測試中，逾九成樣本含有香料致敏物，當中有2款檢出歐盟禁用的鈴蘭醛，可能損害成年動物的性功能和生育能力。消委會建議市民選購前應細閱產品標籤，避免使用不適當產品。

3 款未檢出去屑活性成分 測試的25款去頭皮洗頭水，售價從約50元到430元不等，每10毫升/克的價格差距超過28倍，約為0.67至19.55元。所有樣本均聲稱可「去屑」、「抗屑」或「控屑」，其中1款還聲稱可控制脂漏性皮膚炎。測試涵蓋4種活性成分：吡硫鎓鋅(ZPT)、吡羅克酮乙醇胺鹽、氯咪巴唑和水楊酸。25款中有3款未檢出去屑活性成分，分別為「KLORANE」、「MARO」和「桂圓美」，2款使用草本成分，其餘22款檢出1至3種活性成分。由於引起頭皮屑的原因各異，測試未對去屑功效進行評分。

「KLORANE」和「施巴」無檢出致敏香料 至於4款樣本驗出含有歐盟《化妝品條例》禁用成分吡硫鎓鋅(ZPT)，包括「HAIR CORNER」、「Petal Fresh Pure」、「CLEAR」和「Philip B.」，含量介乎0.19%至0.95%。消委會指，硫鎓鋅具抑菌去屑作用，惟動物研究顯示其可能會損害胎兒生長，及有研究指出可引起接觸性皮膚炎，不慎入眼亦可能會刺激眼睛。 測試又發現逾九成樣本(23款)分別檢出1種至7種香料致敏物質，檢出量由0.0011%至0.43%。但只有2款本沒有檢出相關香料致敏物質，包括「KLORANE」和「施巴」。