消委會｜2款抽濕機安裝過濾器後抽濕量大跌　能源效益標籤涉誤導或禁售 (有片)

香港春天潮濕，抽濕機可謂港人常備家電之一。消委會測試市面上14款抽濕機，發現有6款抽濕機的每日抽濕量，比產品聲稱數值低0.6%至5.3%；另有2款抽濕機在安裝HEPA高效過濾器後，抽濕功能下降，抽濕量比數分別低13.2%及23.1%，其中一款在廠商慣用環境下，每日抽濕量更比聲稱的低41%，差異甚大，而這2款樣本原本標示為1級能源效益級別，在安裝HEPA高效過濾器後分別降至2級及4級。消委會指，抽濕機廠商以其慣用環境測試數據作為宣傳，未能反映實際使用時的室內環境，有誤導消費者之嫌，已將相關測試結果交予機電署及海關跟進。

消委會測試的14款抽濕機，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機，全屬壓縮式，並附有過濾器。二合一空氣淨化抽濕機樣本的售價由3,990元至6,180元，隨機附有HEPA高效過濾器；而抽濕機樣本的售價由2,099元至6,080元，當中1款亦附有HEPA高效過濾器作為贈品。14款測試樣本在標準環境下聲稱每日額定抽濕量由8.5升至18升，而於廠商慣用環境下，聲稱每日的額定抽濕量則由14升至30升。消委會測試是比較了各樣本的抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度，另外亦測試4款二合一空氣淨化抽濕機的空氣淨化功能。

「惠而浦」及「金 章牌」樣本 裝 過濾器後不符聲稱

結果發現，在標準環境下，有6款樣本的每日抽濕量，分別低於額定數值0.6%至5.3%，分別為「飛歌Philco」(#2)、「Panasonic」(#3)、「LG」(#6)、「東芝Toshiba」(#7)、「日立牌Hitachi」(#8)及「伊瑪牌Imarflex」(#14)；另2款在安裝HEPA高效過濾器後，每日抽濕量較其聲稱數值分別低約13.2%及23.1%，分別是「惠而浦Whirlpool」(#4)及「金章牌Zanussi」(#11)，這兩款抽款機在廠商慣用環境下，抽濕量更分別低約14.7%及41.0%，而且在安裝HEPA高效過濾器後，能源效益級別分別降至2級及4級。

「開 利」抽濕量較額定數值高出逾二成三

然而，測試亦顯示「開利Carrier」(#12)樣本的抽濕機的每日抽濕量，較其額定數值高出23.8%；另外七成樣本達1級能源效益級別，而各樣本在綜合不同風速下表現相若，其中「LG」(#6)及「小米Xiaomi」（#9）量得的噪音較低，表現稍佳。

機電署：若不符要求禁在港供應

就有抽濕機安裝過濾器後，能源效益大跌，消委會表示，生產商無標示安裝過濾器後的能源效益級別，有誤導之嫌，已轉交機電署及海關跟進。機電署測試後，發現抽濕量未符合強制能源效益標籤計劃，要求進一步測試，如產品不符合要求，會刪去有關產品的參考編號及要求不能在港供應。