消委會｜2款攪拌機未能完全攪碎食材　5款有安全隱憂

攪拌機快速處理食材，是煮食重要工具。消委會測試市面上12款烹調攪拌機樣本的效能及安全程度，發現樣本間果表現參差，當中「Bruno」及「普樂氏Proluxury」未能把食材完全攪碎；有5款安全有隱患，包括溫升過高和絕緣距離不足，有潛在使用風險，但機電署指有關樣本正常操作下不構成危險，已聯絡供應商作出改善。

消委會今次測試的攪伴機售價介乎529元至4,670元，8款容量約1.75升至2升，並有較多內置烹調程式，由6種至83種不等，4款容量較低，約0.35至0.5升。測試中3款總評得4.5分最高分樣本售價由1,668元至2,198元(威馬牌Goodway、飛利浦Philips及法國特福Tefal)，優於4,670元(德國寶German Pool)的4分樣本，再反映產品表現和售價無必然正面關係。

「Bruno」及「普樂氏」未能完全攪碎食材

消委會參考國際標準IEC60619，測試樣本的攪拌能力，同時檢視其烹調表現、省電程度、機身設計、寧靜程度及使用方便程度。在攪伴測試中，按標準將紅蘿蔔、薯仔、洋蔥、香芹葉和水等攪拌，結果反映容量較小的小型攪伴機(容量約0.35至0.5升)表現較遜色，當中「Bruno」(698元)及「普樂氏Proluxury」(529元)均未能把食材完全攪碎，在5分滿分中僅得1分低評分。

至於餘下2款小型攪伴機「Cuisintec」(1,988元)及「Turbo Italy」(998元)樣本均得3.5分。有5款包括「飛利浦Philips」(2.198元)、「Bosch」(1,798元)、「德國寶German Pool」(4,670元)、「伊瑪牌Imarflex」(2,999元)及「寶康達Primada」(1,988元)都能把食材攪伴得非常幼細及均勻，獲5分滿分。

部分攪伴機內置較多烹煮程式，試驗人員按各樣本食譜及說明書嘗試烹調不用食品，比較各樣本表現，其中西式濃湯中大部分樣本煮出濃厚幼滑湯品，獲最高評分，惟「寶康達Primada」得2.5分。製作豆漿測試中，以摩測發熱的攪伴機樣本「Bosch」及「德國寶German Pool」預設烹調時間較短，單靠摩擦熱力不能去除黃豆的草青味，應先以熱水煮熟黃豆在放入攪伴機；「普樂氏Proluxury」則口感較粗糙，留有較多黃豆皮，3款樣本表現較遜色、得3分。芝麻糊方面，「伊瑪牌Imarflex」、「普樂氏Proluxury」、「Turbo Italy」煮出的芝麻糊非常粗糙，口感較差，得2.5分；表現出色則包括「法國特福Tefal」、「德國寶German Pool」及「寶康達Primada」。